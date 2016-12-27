Порошенко подписал закон об обязательном ЕСВ для неприбыльных ФЛП

Президент Петр Порошенко подписал изменения в закон относительно работы физических лиц-предпринимателей (ФЛП), по которым они платить налоги по новым правилам.

Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады.

Так, по новым нормам, с 1 января 2017 2-й и 3-й группам ФЛП придется платить единый социальный взнос свыше 704 гривны в месяц, даже если предприниматели временно не имеют никакой прибыли.

Ранее ФЛП должен был платить 5%-ный налог и ЕСВ в случае получения прибыли. Если движения средств не было, то платить не было необходимости.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Порошенко подписал Госбюджет на 2017 год