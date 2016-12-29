МИД потребовал от России отпустить всех незаконно удерживаемых граждан Украины

Министерство иностранных дел потребовало от Кремля отпустить всех граждан Украины, которые незаконно задержаны или осуждены на территории Крыма, России и оккупированных районов Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба МИДа

"Государство-агрессор продолжает игнорировать взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей по обмену заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу «всех на всех». Хотя в Украину и вернулись шесть пленников, их количество не уменьшилось, а, наоборот, выросло: сейчас нам известно о политически мотивированном содержании на территории государства-оккупанта не менее 17 украинцев. Еще больше наших соотечественников безосновательно задержаны и арестованы на оккупированном Крымском полуострове. Более ста украинцев в ужасных условиях содержатся российско-террористическими силами в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении МИДа.

В частности, названы имена Олега Сенцова, Александра Кольченко, Ахтема Чийгоза, Романа Сущенко, Николая Карпюка, Ферата Сайфуллаева, Сергея Литвинова, Алексея Чирния, Руслана Зейтуллаева, Станислава Клыха, Валентина Выговского, Юрия Примова, Виктора Шура, Александра Костенко, Евгения Панова, Рустема Ваитова, Энвера Бекирова, Эмир-Усеина Куку, Вадима Сирука, Муслима Алиева, Рефата Алимова, Энвера Мамутова, Арсена Джеппарова, Ремзи Меметова, Мустафу Дегерменджи, Зеври Абсеитова, Рустема Абильтарова, Али Асанова, Андрея Коломийца, Владимира Балуха, Теймура Абдуллаева, Узаира Абдуллаева, Айдера Салединова Владимира Присича, Алексея Штыбликова, Алексея Бесараба, Владимира Дудки, Алексея Стогния, Глеба Шаблия, Леонида Пархоменко, Редвана Сулейманова, Эмиля Джемаденова, Рустема Исмаилова, Николая Шиптура.

Еще двое - Ильми Умеров и Николай Семена - не находятся в тюрьме, но преследуются оккупационной властью Крыма.

"МИД Украины требует от Российской Федерации немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политического преследования и репрессий в отношении наших соотечественников", - заявил МИД.

Напомним, Россия обещает вернуть крымских заключенных в Украину