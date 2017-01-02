В Киеве день рождения Бандеры традиционно отметили факельным шествием

В Киеве прошло традиционное факельное шествие, приуроченная ко дню рождения Степана Бандеры.

К акции присоединились более 2 тысяч человек, сообщает "Громадське ТВ".

"Мы должны чтить память Бандеры, поскольку он учил бороться с внутренним и внешним врагом", - отметила одна из участниц шествия.

Массовые мероприятия по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в столице охраняет 700 правоохранителей, из которых 250 военнослужащих Национальной гвардии.

Отметим, Степан Бандера - украинский политический деятель, один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века. Он родился 1 января 1909 в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области.