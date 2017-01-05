Порошенко не пойдет на украинский ланч Пинчука в Давосе

Президент Петр Порошенко не посетит традиционный "украинский ланч" в Давосе (Швейцария), который организует фонд Виктора Пинчука.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники в МИД.

По их информации, решение принято после публикации в газете Wall Street Journal статьи Виктора Пинчука с предложениями относительно урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

"Президент будет иметь свою программу в Давосе, однако к Пинчуку после статьи он точно не пойдет", - заявил один из собеседников издания.

Напомним, Пинчук ежегодно во время Всемирного экономического форума в Давосе проводит украинский ланч, в ходе которого обсуждаются тенденции развития Украины.

Всемирный экономический форум пройдет 17-20 января.