Порошенко и николаевское «тихое болото»

Тогда история закончилась тем, что приехал Президент Украины Петр Порошенко, сделавший ряд громких заявлений: об отставке губернатора, главы областной полиции и прокурора Николаевской области. Президент тогда сказал:

«Коррупционеры будут сидеть в тюрьмах. И не только коррупционеры, но и те, кто позволяет или не реагирует на кричащие факты коррупции. Должна быть не только уголовная, но и политическая ответственность. Никогда больше в Николаеве не будет тихого болота, которое демонстрирует принятие коррупционных фактов. И это только первый шаг. Я уверен, что все представители ОГА и РГА сделают из этого выводы. Никакая политическая «крыша», никакое членство в партии не должны никого защитить, если есть объективные подозрения в коррупционных действиях».

Тогда после подхода к прессе я подбежал к президенту и спросил его – а как же сам депутат от вашей партии Федор Барна, который отчитывается криминальному авторитету о том, что «голоса будут» за необходимое ему решение. Порошенко тогда бросил следующее: «Я думаю, что партия найдет в себе решение на это отреагировать».

Чуть позже близкий соратник Порошенко, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, приехав представлять нового прокурора Николаевской области, заявлял, что «законности и порядка в Николаевской области нет», что «областью управляет теневая власть», что «в Николаеве нет украинской власти, здесь правит криминальный авторитет Мультик и его бизнес-партнеры».

Думаете, что-то изменилось с тех пор? Нет, на этом все и закончилось – все остались на своих местах, депутаты на своих, авторитеты на своих. И самое главное – вопрос влияния криминальных элементов на высший законодательный орган региона (это если не вникать в их «уши» и 10% в сфере ремонта дорог и других сфер), так и остался открытым.

Сегодня я снова подошел к Петру Алексеевичу после того, как он поучаствовал в открытии нового зала для фехтования в Николаеве. Я напомнил ему о том, что полгода назад он пообещал, что в Николаеве больше не будет «тихого болота» и спросил, справились ли, по его мнению, с этой задачей правоохранительные органы.

«Вы считаете, это тихое болото? Я считаю, что это (показывает на фехтовальный зал) как раз то… Я считаю, что это именно то, что я хочу видеть в Николаеве. Сегодня, сейчас, вот это открытие зала».

Если бы Президент Украины находил бы чуть больше времени для общения с прессой, чем ноль минут, то я бы парировал ему тем, что мне, в свою очередт, бы хотелось его видеть не фотографирующимся с детками, а в здании прокуратуры области с вопросами, ну что у нас там по срастанию власти с криминалом в Николаевской области?

Но мне в очередной раз стало понятно, что никакая реальная борьба с коррупцией и криминалом Петру Алексеевичу не интересна еще тогда, когда он отмахнулся ответом, что «партия все решит» полгода назад. Сегодня же президент под этим просто поставил свою окончательную подпись. Ему, как когда-то Януковичу, проще, интереснее и приятнее приезжать в регионы на «ванильные открытия», где толкать пламенные речи о том, что «найгірше вже позаду».

Поэтому на вопрос, как же быть с «тихим болотом, потакающим коррупции», президент Порошенко может ответить только тем, что «парень, смотри какой зал мы тебе за бюджетные деньги сделали, тебе мало?».