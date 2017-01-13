«Среди претендентов домохозяйки и пенсионеры»: опубликован список кандидатов на должность главы Нацполиции

Национальная полиция Украины на своем сайте обнародовала список из 64 кандидатов, изъявивших желание принять участие в конкурсе на должность ее руководителя.

Соответствующий список опубликован на официальном сайте Национальной полиции.

Процедурой этого консультативного конкурса, который стартует 18 января, предусмотрено его проведение в пять этапов. Со списком можно ознакомиться по ссылке. Целью проведения конкурса является определение наиболее подходящих по профессиональным навыкам и личностным качествам, политически незаангажированных лиц с безупречной репутацией, которые отвечают формальным требованиям к кандидату на должность руководителя НПУ.

Отбор претендентов проводится временным совещательным (консультативным) органом - Консультативной отборочной комиссией, создание которой не предусмотрено законодательством, а является инициативой министра внутренних дел Украины. В состав комиссии входят независимые международные и национальные эксперты (всего шесть представителей). По результатам пяти этапов конкурса комиссия путем голосования определяет не более трех финальных претендентов.

В случае возникновения спорных вопросов, комиссия может предложить претендентам пройти дополнительную проверку. Список финальных претендентов должен быть сформирован и передан на рассмотрение министру внутренних дел в наиболее краткие сроки, но не позднее 15 февраля 2017 года.

В списке конкурсантов, в частности, фигурируют руководитель столичного управления Нацполиции Андрей Крищенко, и.о. председателя НПУ Вадим Троян, заместитель председателя - руководителя аппарата, заместитель председателя НПУ Константин Бушуев, работники региональных управлений полиции, ряд адвокатов, несколько пенсионеров и одна домохозяйка.

Как известно 15 декабря прошлого года, министр внутренних дел Арсен Аваков объявил конкурс на должность главы Нацполиции. За месяц до этого, он заявлял, что конкурс на должность главы Нацполиции, будет консультативным.

После этого в СМИ сообщалось о том, что глава ГУ НП Николаевщины Юрий Мороз - один из кандидатов на должность главы Нацполиции Украины.

Напомним, глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября. Исполняющим обязанности назначен первый заместитель руководителя Нацполиции Вадим Троян.