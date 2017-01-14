Одесская область: губернатор новый — проблемы старые

Получится ли?

Одесчина, уставшая от конфликтов, громких скандалов, кадровой чехарды и больших обещаний уже не ждет никакого чуда: ни грузинского, ни украинского, ни европейского. Она ждет восстановления системы управления областью, ликвидации завалов накопившихся проблем и конструктива в работе. А потому сдержанный оптимизм нового губернатора, обещающего в минимальные сроки добиться успеха, тоже восприняла осторожно.

У Максима Степанова три месяца, чтобы показать результат. Такой термин установил ему президент страны, в четверг лично представивший активу области нового губернатора как классного менеджера.

За плечами у Степанова два высших образования — Донецкий государственный медицинский университет и Киевский национальный экономический университет. И управленческий опыт работы в таких структурах как НАК "Нафтогаз Украины" и в Государственной налоговой администрации. Важный момент: под руководством Степанова госпредприятие "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг", выстоял в по-настоящему опасном противостоянии с печально известным консорциумом "ЕДАПС" и вернул государству целый ряд ранее потерянных секторов по производству документов строгой отчетности (паспортов, удостоверений, акцизных марок и других).

Расширив и запустив производство на полиграфкомбинате "Украина" Степанов мог выбрать уверенность и стабильность. Но предпочел chalange и подался на конкурс главы Одесской ОГА. Разумеется не без поддержки Банковой, но и с четким пониманием тяжести задачи. Степанов хорошо знает Одесскую область. С 2008-го и до весны 2010-го (во время президентства Ющенко) он был первым заместителем тогдашнего губернатора Николая Сердюка. Правда, ничем особенно в те годы не запомнился, хотя и тянул на себе добрую часть работы. Так что на знакомство и раскачку много времени не понадобится.

По словам президента страны, Степанов — хозяйственник, способный брать на себя обязательства и выполнять их. "Это человек, который будет работать в регионе, а не разъезжать по заграницам", — подчеркнул глава государства. Надо заметить, что представление нового губернатора в президентском исполнении больше напоминало вытирание ног об предыдущего. А любые возражения, на которые решались присутствующие в зале, Петр Порошенко безжалостно давил, упиваясь своей вербальной властью. Впрочем, походя, глава государства не только определил дедлайн для нового руководителя региона, но и очертил ряд приоритетов.

Задачи не новы. По сути это проекты, которые не удалось завершить Михеилу Саакашвили. В первую очередь — реконструкция трассы Одесса—Рени. По словам Петра Порошенко, дорога, ведущая на родину президента страны, должна быть достроена, и начато строительство других магистралей. Область не использовала более 300 млн грн, выделенных ей из бюджета на ремонт дорог, с кровью оторванных от других регионов. "То проекта не было, то тендер не организовали, то подрядчика не нашли", — возмущался глава государства. При этом стоимость дорог оказалась одной из самых высоких в Украине.

Далее. Должен быть, наконец, сдан новый терминал Одесского аэропорта и построена новая взлетно-посадочная полоса. Также в приоритетах борьба с преступностью, которая растет угрожающими темпами. И таможня. Петр Порошенко заявил, что он хочет видеть деньги, поступающие на счет государственного казначейства от сверхплановых таможенных поступлений, а не болтовню и дешевый пиар. Говоря об эксперименте на таможне, президент привел цифры, свидетельствующие о том, что после отставки прежнего руководства области таможня резко увеличила сверхплановые отчисления в бюджет. С

68 млн грн в октябре до 200 млн с лишним в декабре. Такой темп должен быть сохранен и в 2017-м.

Со своей стороны быстро показать классный результат Степанов собирается вместе с новой командой. Но сформировать ее намерен посредством конкурса. А это процедура, во-первых, не быстрая, а во-вторых, как это ни печально констатировать, уже успевшая себя изрядно дискредитировать. Но путь вывода области на новые рубежи лежит не только в кадровой и экономической плоскости, но и в политической.

Люди, знающие нового губернатора, утверждают, что в его планы не входят политические заявления и игры в составе нынешней властной пирамиды, поскольку он не видит себя в политике сегодняшнего дня, но видит в политике завтрашнего. И поэтому намерен показать результат, который ощутят, в первую очередь, люди. Получится ли в условиях будущей жесткой борьбы за власть в стране оставаться в стороне от политических игр и баталий? Получится ли собрать воедино сложный регион, разобранный на бизнесы и вотчины различными олигархическими кланами и местными князьками? Удастся ли подняться над конфликтующими между собой группами влияний? Эта задача куда посложнее.

После ухода Саакашвили стихла грызня и открытое противостояние между ОГА и мэрией, между ОГА и облрадой. И даже между сторонниками и противниками мэра. Но надолго ли? Голова Одесской областной рады Анатолий Урбанский, причисленный бывшим губернатором к измаильскому клану, высказал уверенность, что теперь никаких конфликтов в области не будет. Потому как Максим Степанов — "по-настоящему системный и правильный менеджер, который необходим Одесской области и ее жителям".

Меж тем на Одесчине уже никто не ждет ответа на вопрос: от кого и примет ли новый губернатор в дар "желтые сапоги" — символ коррумпированности. Все убеждены, что Максим Степанов уже приехал в Одессу в "ботах" от Коломойского. Дескать, Степанов на Одесчине — это часть большого соглашения вокруг национализации "Привата". Однако не надо спешить с выводами. Во-первых, в кадровую обойму президента Степанов попал с подачи Бориса Ложкина, к которому руководителя полиграфкомбината привел Михаил Бродский. Хорошо знающий Степанова по союзничеству в противостоянии ЕДАПСу. Во-вторых, по информации ZN.UA, у Степанова действительно дружеские отношения с Игорем Палицей. И во время губернаторства Игоря Коломойского Палица организовал встречу Степанова с губернатором всея Украины. Однако условия сохранения и продвижения Степанова во власти, предложенные Коломойским, оказались неприемлемыми для тогдашнего руководителя "Украины". Первая встреча стала последней, да и отношения с Палицей напряглись. Что, в принципе, не помешало последней опоре Коломойского после победы Степанова в конкурсе обзвонить ряд влиятельных людей Одесчины с месседжем: теперь с решением всех вопросов ко мне.

На это новый губернатор по-одесски отвечает: "Говорите и вы...". В любом случае теперь ему придется делом доказывать, кто он, и чьи интересы пришел защищать и отстаивать. Уже сто дней, установленные для Степанова президентом страны, который обещал приехать в Одессу и заслушать его отчет, надо думать, покажут, чего ждать области от нового руководителя.

Нина Перстнёва, Зеркало недели