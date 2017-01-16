Две депутатские фракции Николаевского горсовета против повышенных подомовых тарифов – еще две думают

Две фракции Николаевского горсовета, «Наш край» и «Оппозиционный блок», выразились против повышения тарифов на коммунальные услуги. Фракции «БПП» и «Самопомощи» не определились со своей позицией по решению исполкома.

Об этом главы фракций Николаевского городского совета рассказали в комментарии «Преступности.НЕТ».

Первым партийную позицию высказал еще на внеочередном заседании исполкома, перед голосованием за проект, глава фракции «Наш край» Олег Крисенко, который назвал повышение тарифов «огульным». По его словам, фракция «Нашего края» даст оценку решению исполкома на сессии Николаевского горсовета.

Крисенко сказал, что при поднятии тарифов не учтены наработки рабочей группы, созданной в прошлом созыве, об оптимизации работы ЖЭКов. Также глава фракции «Наш край» отметил, что государство делегировало местным депутатам функцию социальной защиты населения, а повышение тарифов вызовет социальное напряжение. Он считает, что можно дотировать из городского бюджета пенсионеров и что подобные группы, доход которых не может учесть автоматизированная программа расчета тарифов. При этом он также обратился к городском главе, назвав поднятие тарифов «дубинкой, чтобы загнать людей в новую форму хозяйствования».

В фракции «Оппозиционного блока» придерживается мнения, что рассмотрение исполкомом вопроса об увеличении подомовых тарифов было «кулуарным». Поддержка исполнительным комитетом проекта решения по мнению депутатов «ОБ» является «верхом цинизма». «Оппозиционеры» на завтрашней сессии попытаются отменить решение, принятое исполкомом.

Глава фракции «БПП» Николаевского горсовета Владимир Крыленко в комментарии журналисту сообщил, что их партийцы еще не собирались для обсуждения этого вопроса, поэтому не может ничего сказать по этому поводу.

Подобный ответ дал и глава фракции «Самопомощи» Федор Панченко. Он сказал, что заседания по вопросу новых тарифов в николаевской «Самопомощи» еще не было. По его же мнению, если тарифы действительно экономически обоснованы, то он их поддержит, но еще не готов дать оценку неизученным цифрам. При этом Панченко сказал, что если депутаты из других фракций вынесут вопрос об отмене решения исполкома, то им нужно предоставить проект решения с вескими причинами отмены повышения тарифов.

Напомним, в понедельник, 16 января, исполнительный комитет Николаевского городского совета своим решением увеличил подомовые тарифы за содержание домов и сооружений.