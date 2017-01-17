«Срач начинается не в туалете, а в голове»: николаевцы о принятии подомовых тарифов

Жители Николаева рассказали о своем отношении к установлению подомовых тарифов и поделились своим мнением о том, изменится ли к лучшему обслуживание жилого фонда города.

Об этом сообщает «ПН-TV».

Как известно, в понедельник, 16 января, исполнительный комитет Николаевского городского совета своим решением увеличил подомовые тарифы за содержание домов и сооружений.

- Возможно хоть что-то будет сделано. При ЖЭКах, мы совершенно ничего не имели. Десятками лет ничего не делалось: ни крыши, ни трубы не менялись, ни подъезды не белились и не красились, - считает одна из жительниц Николаева.

По мнению еще одной женщины, решение вопроса с улучшением обслуживания домов заключается в финансировании этого процесса.

- Для этого надо, чтобы выдавались деньги. Если денег у них не будет, то не один сантехник работать за три тысячи не будет, - считает она.

В то же время, многие николаевцы, несмотря на то, что платят квартплату, не ждут помощи от ЖЭКа и ремонтируют и убирают свои подъезды сами.

- В нашем доме проблем особо нет. Все жильцы дружно решают, в принципе, сами. ЖЭК там, в принципе…Сами ремонт в подъезде делаем. Подъезд небольшой, поэтому мы собираемся сами, у нас уборщица убирает, - говорит одна из жительниц города.

Еще один николаевец говорит, что надеется на то, что повышение подомовых тарифов повлияет на улучшение жизни:

- По тем изменениям, которые я по городу вижу: что снегопад не затруднил движение по городу, что ремонтируются дороги, что город преображается, украшается, становится лучше, то я надеюсь, что эта мера повлияет на улучшение жизни. Очень хочется верить в это, во всяком случае.

В свою очередь, один из опрошенных николаевцев высказал мнение, что не стоит ни на кого надеяться и необходимо брать наведение порядка в свои руки.

- У нас дом новый, поэтому мы сами на этаже делали ремонт – косметический ремонт. Поштукатурили, покрасили, привели в порядок, застеклили там, где не было стекла, сделали красивый межэтажный проход, - говорит мужчина. - «Срач начинается не в туалете, а в голове». Вот с этого процесса и надо начинать. Если ты хочешь в дерьме жить и надеяться, что кто-то что-то принесет – живи. Мы не хотим так жить, - добавил он и рассказал о том, что на этаже, на котором он живет жильцы сами навели порядок.

Вместе с тем, среди опрошенных николаевцев были и те, кто не считает, что повышение подомового тарифа улучшит качество обслуживания домов.