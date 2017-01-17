В Николаеве боец АТО задержал парня с георгиевской лентой на рюкзаке – при себе у него были нож и бинты

В понедельник, 16 января, в Николаеве участник АТО задержал парня, который гулял по городу с георгиевской лентой на рюкзаке – при себе у него обнаружили нож и бинты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Дмитрий Рябченко.

«Парень АТОшник задержал на улице хмыря, который на рюкзак повесил георгиевскую ленту и запросто дефилирует по городу. Как ему повезло невредимым пройти – удивительно. В ходе беседы узнаю классический бред – мол, уважение к дедам и дань победе в войне. Это не то, что вы подумали – это только из уважения к победе! Правда, он уже немного путается, каким дедам и какой победе – но не беда. Снимать ленту отказался. Давил все больше на законы – мол, где законом запрещена лента, да почему. А я вот хочу и буду носить. Правда, тут же случайно проходящий еще один АТОшник чуть не дал по рылу при нас – но это уже издержки «любви к победе», - пишет Рябченко.

«На вопрос - почему вместо этого бл@дства (который сейчас является самым настоящим символом сепаратизма и под которым наших хлопцев убивают) он не помогает настоящим ветеранам – снег бы пошел расчистил, или в магазин вместо стариков пошел бы помог – он завис. По-моему, он вообще немного не в себе», - добавил он.

По словам Рябченко, парень вызвал полицию и заявил, что ему угрожали покалечить его.

«Ну и нам пришлось вызвать кой кого, раз такое дело. Потом я задал два «контрольных» вопроса: есть ли русские войска на Донбассе и наша ли земля Крым, Донецк и Луганск. А в ответ, сами знаете, мы этой мерзости наслушались у нас в городе три года назад. Он, конечно, не утверждал прямо – но все же риторика сепарская. А потом в рюкзачке оказалась балаклава, при себе имел нож и набор бинтов и еще всякая хрень для «любителя и ценителя» победы. Оказалось, что только недавно с Петербурга приехал – и, видно, решил всем отомстить, ходя с георгиевской лентой. Повезло ему все-таки, мог так нарваться. Не успел. Представьте, оккупированный Донецк сейчас, и кто-то прогуливается с украинской ленточкой на рюкзаке. Что бы было. Надо было ему предложить вечером прогуляться, когда стемнеет», - резюмировал Рябченко.

Напомним, ранее в Чернигове россиянин за георгиевскую ленточку поплатился колесами и лобовым стеклом своего авто.