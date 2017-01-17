Порошенко заявил, что договорился с Трампом о встрече

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что достиг договоренностей о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

"Я был в числе первых мировых лидеров, кому Трамп позвонил после избрания. Мы договорились встретиться", - говорится в англоязычном Twitter Администрации президента Украины.

Ранее предполагалось, что встреча двух президентов может состояться в феврале 2017 года. Инаугурация Трампа состоится 20 января.

Напомним, ранее в Администрации Президента заявляли, что готовят на февраль встречу Порошенко и Трампа.