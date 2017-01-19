«Закончились деньги»: в Харьковской области прекратили строить «Стену» на границе с РФ

Председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная заявила, что в Харьковской области из-за отсутствия финансирования приостановлена реализация проекта «Стена» (сейчас проект переименован в «Европейский вал») на границе с Россией.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

“Нет финансирования этого проекта, поэтому, насколько мне известно, он на территории Харьковской области не продолжается”, — сказала Светличная.

Она добавила, что на сегодняшний день в пределах Харьковской области проводятся работы по поддержанию технического состояния уже построенных в рамках проекта “Стена” сооружений на границе с Россией.

“На сегодняшний день ведется поддержка тех сооружений и строительных работ, которые уже были проведены. Закупается, насколько мне известно, отдельная техника, передается нашими международными партнерами. Тот объем работ, который был проведен, на сегодня находится в надлежащем состоянии. Что касается дальнейшей работы этого проекта, то мне на сегодняшний день известна информация, что пока что продолжаться этот проект не будет”, — сказала председатель ОГА.

Светличная при этом отметила, что в рамках усиления обороноспособности региона Харьковская область уже построила 31 опорный пункт для личного состава.

Проект «Европейский вал» — инициатива украинского руководства по оборудованию границы с Россией. Изначально проект назывался «Стена». О начале его реализации заявил в сентябре 2014 года тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Планируется, что его реализация будет завершена до конца 2018 года. Общий объем средств, предусмотренный на реализацию проекта, — 4 млрд грн.

На первом этапе с 2015 года проводится обустройство границы с РФ в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На втором этапе строительства запланировано в Луганской и Донецкой областях. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что, согласно плану, в 2016 году работы запланировано закончить в пределах Харьковской и в Луганской областях.

В то же время, по ее информации, по состоянию на июль из 200 млн грн, предусмотренных бюджетом для их выполнения, было получено 60 млн грн. В 2015 году на реализацию проекта «Стена» из госбюджета было выделено и освоено 400 млн грн.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе рассказали о провале проекта «Стена» на границе с Россией.