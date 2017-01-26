ЦРУ рассекретило данные, что в 1974 году столкнулись американская и советская подлодки

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов обнародовало информацию о столкновении советской и американской подводных лодок возле базы ВМФ США Holy Loch в Шотландии.

Об этом сообщает «Новое время».

Согласно сообщению, адресованному тогдашнему госсекретарю США Генри Киссинджеру, инцидент произошел в ноябре 1974 года. В документе говорится, что американская субмарина, сразу после выхода с базы Holy Loch, столкнулась с советской подлодкой, осуществлявшей слежение за перемещениями кораблей США. О конкретных повреждениях и дальнейших действиях моряков как с одной, так и с другой стороны, не сообщается.

«Получено сообщение из Пентагона о том, что одна из наших подлодок типа Poseidon только что столкнулась с советской подлодкой. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения James Madison выходил из Холи-Лох, чтобы занять позицию, когда он столкнулся с советской подлодкой, ожидавшей за пределами порта для установки слежения», - говорится в тексте телеграммы.

В документе также говорится о том, что после столкновения обе подлодки всплыли, но затем советский корабль снова погрузился под воду. О степени повреждений обоих подлодок не сообщалось.