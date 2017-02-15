В Николаевском областном совете определились с новыми заместителями главы – ими станут депутаты от «БПП» и «ОБ»

Иван Кухта В состав руководства Николаевского областного совета войдут депутат из «БПП» и «Оппозиционного блока»: экс-главу фракции «Блок Петра Порошенко» Ивана Кухту будут выдвигать на должность первого заместителя главы Николаевского областного, а депутата от партии «Оппозиционный блок» Андрея Кротова – на должность заместителя главы облсовета.

Об этом шла речь во время заседания фракции «Наш край» в Николаевского областного совета во вторник, 14 февраля, на котором присутствовал также глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, сообщил «Преступности.НЕТ» собственный источник в этой фракции.

Андрей Кротов На данном заседании фракция партии «Наш край» дала согласие на поддержку указанных кандидатур и на ближайшей сессии Николаевского областного совета его глава Виктория Москаленко должна вынести вопрос об избрании этих двух депутатов в руководство областного совета.

Как сообщил источник, сама Москаленко также согласно поддержать кандидатуры Кухты и Кротова. Более того, по словам собеседника, именно она, якобы и предложила эти две кандидатуры.

По имеющейся информации, сегодня вышеуказанные кандидатуры обсудят во время встречи губернатора с другими фракциями областного совета.

Напомним, ранее первым заместителем главы Николаевского областного совета был депутат от партии «Батьківщина», выходец из Днепра Михаил Соколов. Однако после того, как он оказался еще одним фигурантом коррупционного скандала вокруг Героя Украины Николая Романчука, депутаты в сентябре 2016 года отправили его в отставку.