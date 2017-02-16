«Наш Край» требует от и.о. главы Снигиревской РГА сложить мандат: «Не хватит мужества – инициируем отзыв»

Андрей Бохонок и нардеп Игорь Бриченко Руководство Николаевской областной организации политической партии «Наш Край» потребовало от исполняющего обязанности главы Снигиревской райгосадминистрации Андрея Бохонка сложить мандат депутата райсовета.

Об этом говорится в соответствующем заявлении председателя парторганизации Владимира Лусты и председателя исполкома парторганизации Юрия Кормышкина.

Как отмечается в заявлении, Бохонок был избран депутатом Снигиревского райсовета по спискам партии и состоит во фракции «Наш край».

Причиной такого требования стало то, что Бохонок проигнорировал мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов.

«Прежде всего, хотим попросить прощения у воинов-интернационалистов, которые не заслуживают к себе такого отношения. Мы не имеем права допускать, чтобы представитель нашей политической силы проявлял такое неуважение к ним, – говорится в заявлении. - В связи с этим предлагаем Бохонку Андрею Степановичу самому выйти из фракции «Наш Край» в Снигиревском райсовете и сложить полномочия депутата райсовета. Если же мужества не хватит, мы будем инициировать отзыв депутата Бохонка согласно действующему законодательству на конференции Николаевской областной организации партии и съезде партии «Наш Край».

Напомним, ранее сообщалось о том, что ранее Снигиревскую РГА возглавляла Татьяна Твардовская, которая была уволена в конце сентября 2016 года. За время ее работы, суд несколько раз признавал некомпетентность чиновницы.

Известно, что Твардовская также является депутатом районного совета от партии «Наш Край», не состоя в партии.

Примечательно, что 10 ноября состоялся конкурс на замещение вакантной должности главы РГА, в ходе которого комиссия избрала победителя – первого заместителя городского головы Снигиревки Инну Бойко. Однако, за 3 месяца Президент Украины так ее официально и не назначил на эту должность. В связи с чем, Бохонок продолжает выполнять обязанности руководителя РГА.

По информации из открытых источников, известно, что Бохонок неоднократно руководил избирательными кампаниями народного депутата Украины Игоря Бриченко, парторганизаций «Батькивщина» и «Народный фронт» в Снигиревском районе.