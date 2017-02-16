В Одессе неизвестные убили бизнесмена и сожгли вместе с машиной

В среду, 15 февраля, в Одессе на Даче Ковалевского неизвестными был сожжен автомобиль «Lexus», в салоне которого находился человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила жительница Одессы Рада Мейер.

Человек, которого мертвым нашли в сгоревшем автомобиле, оказался бизнесменом, занимавшимся валютными операциями.

«Как мне стало известно, мужчину убили, а потом посадили в его авто и подожгли», – написала она.

Информацию о происшествии «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, добавив, что 32-летний бизнесмен действительно имеет отношение к сфере валютных операций.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, в декабре 2013 года в Николаевской области нашли сгоревший автомобиль «Honda-CRV»: в его багажнике обнаружили тело убитого бизнесмена Юрия Федченко, который пропал накануне.

Тогда задержали только двоих подозреваемых в убийстве бизнесмена, которые на допросах заявили, что мотивом совершения преступления было желание завладеть миллионом гривен, и никого убивать при этом они не планировали.

Суд дважды рассматривал это дело и в итоге Ленинский районный суд Николаева приговорил двоих подельников к 15 годам заключения с конфискацией всего принадлежащего им имущества. Из приговора суда было ясно, что с преступниками был и третий соучастник. В итоге он был задержан на территории РФ и прокуратура Николаевской области настаивает на его экстрадиции для привлечения его к уголовной ответственности за совершение ряда тяжких преступлений..