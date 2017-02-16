Порошенко назвал блокаду поставок угля из ОРДЛО «дестабилизирующим фактором»

Президент Украины Петр Порошенко назвал перекрытие железнодорожных путей сообщения с временно оккупированными территориями на Донбассе дестабилизирующим фактором.

Соответствующее заявление он сделал на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств, в Киеве в четверг, 16 февраля, передает «Интерфакс-Украина».

- Дестабилизирующим фактором в последние дни, к сожалению, стало перекрытие железнодорожных путей сообщения с временно оккупированными территориями и попытки полной их экономической блокады, - заявил Порошенко.

Президент отметил, что он принимает эмоции общества, которое «устало от нескольких лет войны».

- Но политиканам, которые этой эмоции воспользовались для своего эгоистического узкопартийного пиара, я никогда не прошу цинизма и безответственности, - сказал Порошенко.

Глава государства добавил, что власть обязательно найдет пути разблокирования поставок угля с неподконтрольных территорий.

- Мы защитим права граждан Украины и по эту сторону, и по ту сторону линии столкновения. Я не позволю демагогам создавать в стране образ государства, где господствует анархия и атаманщина. И не позволю дестабилизировать ситуацию в зоне АТО, и не позволю разлагать фронт – ведь это того, чего от нас ждет враг, - резюмировал Президент Украины.

Как известно, 25 января люди, называющие себя ветеранами АТО, а также народные депутаты начали блокировать железную дорогу между станциями Светланово и Шипилово. Полиция открыла производство по этому факту.

Впоследствии люди в камуфляже захватили еще один участок железной дороги на Луганщине. Они аргументируют это борьбой с контрабандой и требуют прекратить торговлю с оккупантами на востоке Украины.

По данным правительства, 10 февраля были прекращены все поставки антрацита для работы ТЭС Украины с временно неконтролируемых территорий.

12 февраля премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что блокирование поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса может привести к остановкам и отключениям в сфере электро- и теплоснабжения по всей территории страны.

15 февраля Кабмин фактически ввел чрезвычайное положение в энергетике.