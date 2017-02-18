«Ленинская кузница» Порошенко в связи с законом о «декоммунизации» изменит название

Судостроительный завод "Ленинская кузница" (Киев), принадлежащий президенту Петру Порошенко, хочет изменить название предприятия и форму собственности из публичного акционерного общества (ПАО) в частное акционерное общество (ЧАО).

Об этом сообщили на предприятии, пишет "Зеркало недели".

Как отмечается, данное решение будет принято на собрании акционеров 30 марта.

На собрании планируется утвердить годовой отчет предприятия за 2016, порядок распределения прибыли за 2016, принять решение об избрании генерального директора, членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, а также рассмотреть другие вопросы.

Как известно, в мая 2015 года года были приняты законы о декоммунизации, в частности, закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов и запрет пропаганды их символики" вступили в силу.

Целью декоммунизации является очистка публичного пространства от тоталитарной символики, уход от советского прошлого и его переосмысления.

В связи с этим многие юридических лиц, печатные СМИ, торговые знаки и марки, топонимы в определенные сроки должны были изменить свое название. Как сообщалось, киевский судостроительный завод "Ленинская кузница" Петра Порошенко будет ремонтировать корабли Военно-морских сил Украины в Черноморскую.