Саакашвили: «Из-за отсутствия реформ в Украине отношение к Порошенко ухудшилось»

Из-за отсутствия реформ в Украине отношение к стране и к Президенту Петру Порошенко в мире ухудшается.

Об этом в эфире «112 Украина» заявил экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили.

«То, что президент Украины встретился с вице-президентом США - это хороший показатель. Но у президента Украины проблемы другого плана. К сожалению, из-за отсутствия реформ в Украине отношение к нему ухудшилось, а когда ухудшается отношение к лидеру, ухудшается отношение к стране», - заявил Саакашвили.

«Он много делает необоснованных прогнозов. Например, о безвизовом режиме... Нельзя играть с этими категориями. У народа Украины очень хорошая память, это очень неглупый народ, он запоминает эти вещи и доверие к президенту падает. Есть кризис доверия к Порошенко, и это отражается на всей нашей стране», - добавил он.