Беглый экс-глава МВД Украины раскрыл тайный план Януковича времен Майдана

Екс-президент Виктор Янукович после кровавых событий на Евромайдане планировал вместе с силовиками перебраться на Донбасс.

Об этом заявил экс-глава МВД Украины времен Виктора Януковича Виталий Захарченко в эфире российского телеканала "Россия 1", сообщает ТСН.

По словам бывшего министра, после его отстранения Янукович находился в Киеве. Они договорились о выводе на Донбасс силовиков, которые во время кровавых событий на Майдане находились в центре Киева.

"У нас была такая договоренность: я выдвигаюсь на Донбасс, обеспечиваю логистику для всех, кто будет туда выводиться. Войска выводит командующий Внутренними войсками... Я понимал, что бойцам будут мстить. Мы понимали так, что у нас есть легитимный президент Янукович, который прибудет на Донбасс и на Донбассе будут войска. Мы обеспечиваем конституционно избранного президента и ведем дальнейшие переговоры", - напомнил Захарченко.

Он добавил, что не сомневался в пренебрежении выполнения подписанных с тогдашней оппозиции протоколов.

"Янукович это понял, когда летел из Киева в Харьков и из Харькова в Донецк", - добавил бывший министр.

Беглец также рассказал, что 21 февраля 2014 года с Януковичем по телефону обсуждал порядок отвода войск на Донбасс и порядок своего отъезда на Донбасс.