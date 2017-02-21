Рада спустя четыре месяца со второй попытки лишила губернатора Николаевщины депутатских полномочий

Верховная Рада Украины 248 голосами проголосовала за постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины из фракции «Блок Петра Порошенко» Алексея Савченко.

Как известно, Алексей Савченко был назначен Президентом Украины Петром Порошенко главой Николаевской областной государственной администрации еще 6 октября 2016 года.

Сразу после этого он подал заявление в Раду о сложении мандата. Однако в сессионный зал этот вопрос был вынесен только 21 февраля 2017 года – в итоге Рада проголосовала за этот вопрос, и теперь губернатор Николаевской области формально больше не совмещает две должности.

Отметим, что это была уже вторая попытка лишить Алексея Савченко депутатских полномочий. Ранее, еще 15 ноября депутатам Верховной Рады Украины не хватило голосов, чтобы проголосовать постановление №5346 «О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Савченко А.Ю.»: тогда за его принятие проголосовало всего 208 депутатов из 226 необходимых.

Таким образом, Верховная Рада заставляла Алексея Савченко нарушать закон, поскольку совмещение депутатских полномочий с любой государственной должностью является нарушением Конституции.

Примечательно, но два народных депутата проголосовали против сложения Алексеем Савченко депутатских полномочий - это внефракциионный Виктор Балога и член фракции «Народный фронт» Виталий Сташук.

Что касается николаевских народных депутатов, то только пять из десяти проголосовали за это постановление: это "порошенковцы" Андрей Вадатурский и Александр Ливик и члены фракции «Народный фронт» Тарас Креминь, Вадим Пидберезняк и Игорь Бриченко. Александр Жолобецкий в зале отсутствовал, а Артем Ильюк, Борис Козырь, Давид Макарьян и Аркадий Корнацкий просто не голосовали.