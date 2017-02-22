«Против Путина и его окружения будет кейс в Гааге», - министр юстиции Украины

Министр юстиции Павел Петренко пришел в правительство в феврале 2014 года по квоте Народного фронта, пережил три его перезагрузки и даже после отставки Арсения Яценюка сохранил за собой должность в Кабинете министров Владимира Гройсмана. В структуре правительства Минюст занимает стратегическую позицию: ведомство дает правовую оценку всем решениям Кабмина и законопроектам перед тем, как они попадут в Верховную Раду.

Несмотря на принадлежность к разным лагерям, между премьером и министром юстиции сложились ровные рабочие отношения. Петренко публично поддержал Гройсмана на фоне невнятной попытки Батькивщины отправить его в отставку, назвав проект постановления экзотическим и неконституционным. А Гройсман занял сторону министра юстиции в его конфликте с Национальным агентством по вопросам противодействия коррупции и публично отчитал главу НАПК за "чьи-то попытки завалить систему электронного декларирования".

Круг полномочий и обязанностей Павла Петренко достаточно широк и на сайте министерства занимает больше десяти позиций: антикоррупционная политика, перезагрузка судебной власти, люстрация, работа с ЕСПЧ, реформа регистрации недвижимости и бизнеса. В прошлом году Министерство юстиции вынуждено было оперативно реагировать на многочисленные попытки перерегистрировать бизнес. Ведомство Павла Петренко вынуждено было разработать и убедить парламент утвердить Антирейдерский закон, который ввел уголовную ответственность за попытку незаконно перерегистрировать бизнес или недвижимость.

О том, как Украина судится с Россией в международных судах, кто конкретно в 2013 году курировал операцию по захвату Крыма, можно ли считать люстрацию судей успешной и в чем суть конфликта между Минюстом и Национальным агентством по противодействию коррупции Павел Петренко рассказал в интервью LIGA.net

"ПУСТЬ ЛЮДИ В НАПК РАБОТАЮТ, ИЛИ ОНИ ДОЛЖНЫ УЙТИ"

- На каком основании вы собрались разгонять НАПК, если его члены были избраны на конкурсе сроком на четыре года? Это заявление было попыткой давления или пиара?

- Нет ни пиара, ни попыток давления. Есть нормальное человеческое требование к органу, на который выделены огромные средства из бюджета, который должен заниматься противодействием коррупции и антикоррупционной политикой, работает уже больше года и, мягко говоря, показывает далеко не лучший результат. Систему электронного декларирования запускали всем миром, - Минюст, правительство, Госспецсвязи, общественность, - все, кроме НАПК, занимались тем, чтобы первая волна декларирования началась 1 сентября. Они не в состоянии создать даже нормативную базу для своей работы: порядок проведения проверок, порядок мониторинга стиля жизни госслужащих. Знаете, когда они разработали методику разработки антикоррупционных программ? По-моему, в середине января. Это при том, что согласно Закону "О противойдествии коррупции" все государственные органы, юрисдикция которых распространяется на всю Украину, а это и Администрация президента, и секретариат Верховной Рады, и все министерства, и СБУ с НБУ, а также областные власти и власти городов государственного значения должны до 1 марта подать на согласование НАПК утвержденные антикоррупционные программы. Иначе они будут оштрафованы. Это нонсенс. Пусть люди, которые попали в НАПК, работают, или они там оказались случайно и должны уйти.

- В чем проблема с НАПК? Кто конкретно и что саботирует?

- Часть проблемы системная. Создали коллегиальный орган, а получили коллективную безответственность. Все они очень крупные руководители, все начальники, огромный штат, а работать некому. Я считаю, это была структурная ошибка на законодательном уровне - создавать именно коллегиальный орган. И эту ошибку надо исправлять.

- Означает ли это, что вы будете подавать правки в профильный закон?

- Или мы, или депутаты. Мы подадим изменения, которые будут наработаны публично, с экспертной средой, чтобы этот орган стал эффективным. Должны быть конкретные люди с конкретными фамилиями, которые отвечают за конкретные направления. Не может Министерство юстиции за них делать их работу. Порядок проверки деклараций наши специалисты подготовили за неделю. И сотрудники Минюста, которых привлекли к этому процессу, абсолютно справедливо задали мне вопрос: почему мы должны делать эту работу по ночам при зарплате 10 000 грн, а коллеги из НАПК получают по 40-50 000 грн, руководство до 150 000 грн? Может, логично перераспределить эти средства на Министерство юстиции? Это было бы как минимум справедливо.

- Изменение закона будет предусматривать смену состава?

- Я считаю, что такой вопрос надо поднимать.

- Работа над правками уже идет?

- Пока нет. Моя позиция: такое законодательство должно появиться после 1 апреля, чтобы закончилась вторая волна декларирования - около 2 млн деклараций.

Это еще одна большая проблема. НАПК оказалось не в состоянии за год не только разработать порядок проведения проверок, но и доработать программное обеспечение. В чем была философия закона о противодействии коррупции? Раньше ведь тоже подавались декларации, только в бумажном виде. Почему они были неэффективными? Из-за проверки. Налоговая инспекция, а потом фискальная служба делали это избирательно. Кого хотели проверить - проверяли со всей пролетарской ненавистью.

- По заказу?

- Да. А кого не хотели - до тех, конечно, руки не доходили. Поэтому в законе прописан принцип первичной автоматической проверки. Система декларирования коммуницирует с другими реестрами: налоговой службы, Минюста, Пенсионного фонда. Автоматически проверяет согласованность декларации с ними. И формирует, условно говоря, красный и зеленый список. Декларанты, подавшие недостоверную информацию - например, указали одну квартиру, а в реестре недвижимости их три - сразу попадают в красный список, который подлежит глубокой проверке. Такой была логика. Чтобы не было возможности избежать ответственности, но не было и инструмента для политических преследований. НАПК, не доработав программу, поставил крест на этой автоматической системе, она до сих пор не готова. И идея закона саботируется.

- Эта автоматическая проверка уже не будет распространяться на первую волну, во время которой декларации подавали чиновники топ-уровня?

- Уже нет. Гипотетически можно прописать программный продукт и так, но для начала надо вообще запустить проверку хотя бы текущих деклараций.

- Вы считаете, что эта автоматическая проверка была сорвана сознательно?

- Декларации топ-чиновников все равно проверят. Но есть риск избирательной проверки: друзьям все, а врагам закон. Этого нельзя допустить. Мы не для того создавали НАПК и выделяли в бюджете 600 млн грн ежегодно на их работу. Дальше так быть не может.

- Декларирование показало огромную пропасть между чиновниками и обычными людьми. Есть ли шанс спросить с них, откуда люди со скромной зарплатой госслужащих взяли деньги на шикарные квартиры, многочисленные авто, атиквариат, золото, драгоценности? И привлечь к ответственности.

- Для начала развею миф о том, что те, кто подал недостоверную информацию в декларациях, смогут избежать ответственности. Не смогут. Это уголовная статья. НАБУ уже открыло более 30-ти уголовных производств, Генпрокуратура ведет расследование о неуплате налогов. Поэтому те, кто решил, что первые декларации - это возможность что-то легализовать, глубоко ошиблись. Они рано или поздно будут привлечены к ответственности.

Готово ли НАПК помочь правоохранительным органам? Если бы они нормально работали, то в штатном режиме сначала отсеяли случаи, когда человек может подтвердить свою декларацию, и упростили работу правоохранителям. Чтобы они не переворачивали весь массив, а концентрировались на тех декларантах, которые подали недостоверную информацию или по которым есть признаки незаконного обогащения.

Но НАПК начало с другого. В прошлом году они сделали громкое заявление, что проводят 180 проверок по наивысшим должностным лицам за нарушения закона о предотвращении коррупции. У меня к ним вопрос, и я им его тоже задавал: а где результат? Молчание.

"МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ОТКРЫЛО ДОСТУП К РЕЕСТРАМ 7 000 НОТАРИУСАМ"

- Сколько попыток рейдерских атак на бизнес предпринято в 2016 году? Сравните ситуацию с 2014 и 2015 годами.

- Давайте сравним с 2013 годом. Это будет показательно. В 2013 году предпринято 3500 попыток рейдерских атак, и большинство из них были успешными. За последние двадцать лет в Украине, как свидетельствует статистика правозащитных организаций, сформировано около 30-ти неформальных рейдерских групп. Они подделывали документы, решения судов и прочее. В этот период регистрацией недвижимости занимались сотрудники Государственной регистрационной службы Украины.

Все потерпевшие шли в суд и на протяжение многих лет доказывали, что являются собственниками своего имущества. За время судебных разбирательств имущество или бизнес уничтожался, активы распродавались. Такая тенденция наблюдалась и в 2014 году.

В 2016 году зафиксировали только 1000 жалоб. Что произошло в 2016 году? Министерство провело первый этап реформ системы регистрации и смогло рассматривать жалобы на действия государственных регистраторов, а также отменять незаконные действия.

- Но после того как министерство упростило процедуру и позволило нотариусам регистрировать право собственности…

- Я хочу уточнить. Мы не упрощали никаких регистрационных процедур, это решение было принято в 2011 году. Определенные демократические силы рассказывали, что это очень хорошая либерализация. Знаете, что они сделали?

До 2011 года, чтобы принять решение о смене директора или собственника, нужно было нотариально удостоверить подпись владельцев компании. В 2011 году эту процедуру упростили, и никакого нотариального подтверждения подписи получать не нужно. То есть на листе бумаги можно распечатать протокол о смене директора компании, поставить подпись вместо собственника предприятия и пойти к любому регистратору. Регистратор не мог отличить настоящую подпись от поддельной, поэтому и фиксировал смену руководства фирмы. Весь процесс был упрощен до бессмыслия, а эту норму удалось исключить в новом антирейдерском законе. Он был принят в прошлом году. Благодаря реформе системы регистрации полномочия нотариусов расширены.

- И это привело к хаосу.

- Это неправда.

- Почему же? Например, свой бизнес едва не потеряли собственники продовольственной сети Novus, Укрсоцбанк - принадлежащий ему офисный центр Горизонт Парк, и многие другие. Примеров, когда нотариусы пытались перерегистрировать бизнес - масса.

- Я расскажу про сеть Novus. Если бы это произошло несколько лет назад, то представитель Novus ходил бы сейчас по судам, а посол Литвы оббивал пороги Администрации Януковича и Кабинета министров Азарова, призывая к здравому смыслу и справедливости. В прошлом году за четыре дня комиссия при министерстве юстиции отменила регистрационное действие по компании Novus, и передала дело в правоохранительные органы. То же самое произошло с компанией Bunge, где представитель местного органа власти перерегистрировал право собственности на элеваторы.

Министерство открыло доступ к реестрам 7 000 нотариусов. Знаете, сколько жалоб поступило на их действия в прошлом году? 50 жалоб. 10 нотариусов привлечены к ответственности и отключены от реестров. Это меньше 0,2%.

Это очередной миф, что расширение полномочий нотариусов позволило им принимать участие в рейдерских атаках. Мотивации у нотариусов гораздо меньше, чем у сотрудников Министерства юстиции. Сотрудник Министерства юстиции в старой регистрационной системе получал зарплату 2 000 грн в месяц. Когда ему, условно, приносили взятку на сумму $20-50 000, то это был джек-пот. Он брал эти деньги и исчезал, как фантом.

- Кого из нотариусов привлекли к уголовной ответственности?

- Сейчас действует новая редакция уголовного кодекса, в которой предусмотрена уголовная ответственность государственного регистратора, заявителя и выгодоприобретателя. Ответственность - 8-10 лет заключения и спецконфискация.

- Есть ли уже реальные примеры?

- Уголовные дела возбуждены, но приговоров пока нет. Первые производства касаются 52-х квартир в строящемся доме на Харьковском шоссе, которые нотариус перерегистрировал на юрлицо. Материалы направлены в Генеральную прокуратуру и НАБУ.

Есть и другой пример, когда права аренды 151 земельного участка в Кировоградской области переданы юридическому лицу регистратором сельского совета. Собственники земли об этом действии не знали. Эти регистраторы, на мой взгляд, самоубийцы.

- Что делать человеку, если он узнает, что право собственности на его имущество переоформлено?

- Собственнику имущества нужно подойти к любому государственному регистратору, например, нотариусу со всеми правоустанавливающими документами на недвижимость, паспортом и идентификационным номером. Пострадавший может написать заявление о блокировании любых действий с его недвижимостью сроком на 10 дней. Потом этот срок можно продлить. За этот период можно разобраться в ситуации и обратиться с жалобой в Министерство юстиции. Если рейдеры переписали имущество несколько раз, все эти действия также могут быть отменены.

"Я СЧИТАЮ, ЧТО ЛЮСТРАЦИЯ СУДЕЙ НЕ ПРОВАЛИЛАСЬ"

- Почему провалилась люстрация судей? Это публично признала Татьяна Козаченко: по закону об очищении власти был люстрирован только один судья.

- Я считаю, что люстрация судей не провалилась. Возможно, это звучит немного неожиданно.

- Действительно, неожиданно. Объясните.

- Объясню. Что такое люстрация судей? Каким было задание? Чтобы недобросовестные судьи ушли из системы. Этого можно добиваться разными инструментами. Первый инструмент, который мы запустили - это был закон о восстановлении доверия к судебной системе.

- И он не сработал.

- Он не сработал, надо быть откровенным. Второй закон - об очищении власти.

- И он тоже не сработал.

- Он был универсальным, направленным на очищение власти от политических фигур из окружения Януковича. Да, там был отдельный раздел по судьям. И да, мы понимали, что с судьями ситуация будет сложнее, они будут сильно сопротивляться. Что они и сделали.

Но другие инструменты, которые мы вводили параллельно, сработали. Система электронного декларирования провела лучшее очищение судебной системы. Больше тысячи судей уволились под страхом того, что к ним будет применяться новая система электронного декларирования, и они будут вынуждены подать свои декларации. Так что очищение произошло. Какими инструментами - это уже второстепенный вопрос.

- Заявления об отставке подали около 1600 судей. Остальные рискнули заполнить декларации. И, как оказалось, на руках у судей и их семей суммарно - больше миллиарда гривен.

- Много вопросов. Самое интересное, что даже те, кто подал в отставку, немного не дочитали закон. Увольнение с государственной службы до 1 сентября прошлого года освобождает только от подачи первой декларации. Но в следующем году, то есть уже сейчас, все они должны подать декларации за 2016 год. Никто никуда не сможет сбежать.

- Тем судьям, которые проходят квалификационное оценивание, поднимают зарплаты. Но уголовных дел меньше не стало: судья Чаус с его банками, судья Швец, на днях НАБУ опубликовало новое видео задержания судьи Соломенского суда Киева. И ни одного приговора. Почему так?

- Преодоление коррупции в судах - это не только повышение зарплат. Это комплекс средств. Самое главное - новый механизм отбора судей через конкурс. В Украине такого не было никогда, это новация и первый предохранитель. Человек, который прошел через публичный конкурс, после всех серьезных проверок, досье от НАБУ и Общественного совета добропорядочности, и стал судьей, вряд ли захочет потерять репутацию, должность, уважение за взятку. Зарплата, конечно, тоже важна. Она должна быть достойной для нормальной жизни. Третий элемент - доверие общества к судопроизводству. Если оно будет высоким, то это поднимет ответственность для судьи. Мы видим это по детективам НАБУ, которые тоже прошли через публичные конкурсы, получают зарплату выше, чем в системе, хоть не космическую. Мы же не слышали, чтобы детектива НАБУ поймали на взятке?

Это мотивационные вещи, которые у судей будут формировать другое отношение к самим себе. Если раньше судьи назначались по принципу "родственник занес деньги" или "я буду лояльным", то и приходили они с другим заданием: отработать капиталовложения.

- Говорят, судьи сейчас только увеличили таксу - поскольку риски растут.

- Да, могут быть такие факторы по тем судьям, которые не собираются идти на конкурс, и для которых это чуть ли не последний день. Мы переживем. Сейчас и у прокуратуры, и у НАБУ есть все инструменты, чтобы ловить таких судей и привлекать к ответственности.

- Но ведь приговоров нет. Назовите пример конкретных приговоров.

- Есть приговоры. Например, Винницкий городской суд приговорил к 10 годам с конфискацией судью одного из районных судов области, который регулярно брал взятки за "решение" вопросов по административке. Еще один пример - решение Барского районного суда относительно судьи из Хмельницкой области, которому за взятку в 11 тыс долларов дали 6 лет также с конфискацией. Похожая история с судьей Червоноградского городского суда, который был приговорен к 5 годам, правда, с установлением двулетнего испытательного строка.

Нет массовости, тут система недоработала. Но они есть. И дай бог, чтобы в обновленной системе таких случаев было меньше. В цивилизованных странах привлечение судьи к уголовной ответственности - событие общегосударственного масштаба. Когда мы общались с нашими коллегами из Великобритании и рассказывали о первых уголовных делах по прокурорам и судьям, они не могли понять: как? Если бы у них такое произошло, был бы скандал на уровне парламента.

Я надеюсь, что в результате судебной реформы мы получим модель, при которой практически все суды перезагрузят через публичный конкурс. Уже идет конкурс в Верховный суд, надеюсь, он завершится успешно, потом будут апелляционные суды. Главное, чтобы адвокаты и юристы приходили на такие конкурсы, а не игнорировали их.

- Не будет ли профанции, как с реформой прокуратуры и полиции?

- Давайте не будем накладывать одни реформы на другие. У нас нет права на ошибку в судебной реформе. В отличие от других органов, которые можно сколько угодно перезапускать, суды можно реформировать только один раз. И потом несколько десятилетий как минимум вообще эту систему трогать нельзя. Никому не позволено постоянно менять Конституцию в связи с тем, что реформа судов не состоялась.

- Почему изначально не прописали процедуру и сроки создания с нуля независимого Антикоррупционного суда? НАБУ набирает обороты, но есть риск, что все результаты работы детективов упрутся в коррумпированную судебною систему.

- Очередная #Зрада: почему не предусмотрели. Вопрос Антикоррупционного суда появился на повестке дня за неделю до голосования всей судебной реформы. Когда в парламенте надо набрать больше трехсот голосов, а при слове Антикоррупционный суд у некоторых депутатов начинается нервный тик, приходится исходить из того, что можно вообще не запустить судебную реформу. В законе прописали, что Антикоррупционный суд должен быть. И это следующий шаг. Но я хочу, чтобы у нас все суды стали антикоррупционными.

- Так Антикоррупционный суд как отдельная структура появится?

- Я думаю, появится. Это - требование Закона "О судоустройстве и статусе судей" .

- Скорее всего, на это нет запроса у Администрации президента. Один из кураторов судебной реформы, замглавы АП Алексей Филатов во время интервью LIGA.net всю ответственность переложил на гражданский сектор: хотите - пишите проект.

- У нас демократическая страна, и позиции во власти меняются. Я думаю, что Антикоррупционный суд будет создан. Нам некоторые иностранные эксперты давали много рекомендаций, как именно проводить эту реформу. Если мы увидим, что Антикоррупционный суд даст больше оснований для объективности в принятии решений, его надо создавать. Хотя мне бы очень хотелось, чтобы через десять лет мы его ликвидировали за ненадобностью...

- Его создать для начала надо.

- ...Чтобы все суды, которые на тот момент будут сформированы, могли выполнять эту функцию. Чтобы все суды, и местные, и апелляционные, были по сути антикоррупционными.

- Кто сегодня в судебной системе является серым кардиналом?

- На мой взгляд, серый кардинал - это "судья, который не собирается идти в новую систему", который сейчас старается обеспечить себе безбедную старость. Я не шучу. Даже Портнов не курировал никогда всю судебную систему.

- А Грановский? (влиятельный депутат от БПП - Ред.)

- У меня нет информации, что этот народный депутат или кто-либо другой может курировать всю судебную систему в принципе. Это невозможно и большой самообман. Ко мне после Революции достоинства пришли главы судей и попросили их защитить, а я уточнил: где они были два месяца назад? Когда суды своими решениями отправляли людей за решетку? Если бы судьи заняли законную позицию и, например, возвращали эти документы прокуратуре, была бы другая ситуация.

"ПРОТИВ ПУТИНА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ БУДЕТ ОТДЕЛЬНЫЙ КЕЙС В ГААГЕ"

- Сколько судебных исков подала Украина в международные судебные инстанции к России? В чем сложность? С начала войны прошло 3 года, а иски пошли только сейчас.

- Судебные иски - это ежедневная кропотливая работа пятидесяти людей только в Минюсте. Мы ежедневно работаем над этим вопросом. Тихо, без пиара, без широкой огласки отрабатываем сотни документов, видеодокументов, в том числе и очень неприятных видео - допросов, пыток. 9 февраля мы просто отчитались за еще один год работы. Подвели предварительную черту, потому что перешли в более активную фазу, связанную с нашим первым иском в Европейский суд по правам человека по аннексии Крыма. По объему доказательной базы в ЕСПЧ нет ни одного дела, подобного нашему.

- Сколько вообще исков подано в Европейский суд по правам человека?

- Пять. И будет шестой. Первый иск - аннексия Крыма. Второй - Донбасс, по хронологии за февраль-сентябрь 2014 года. Третий - тоже Донбасс, осень 2014 года - до конца 2015 года. Четвертый - дети-сироты, которых похитили пророссийские террористы и вывезли в Россию. И пятый иск охватывает события с конца 2015 плюс первой половины 2016 года.

- И вы готовите еще шестой?

- Конечно. 2016 год - начало 2017 года. Все факты, которые мы сейчас фиксируем, в том числе ситуация с обстрелами Авдеевки, лягут в основу этого иска.

Есть еще большое количество индивидуальных дел. Это наши граждане, которые подают иски против России за нарушение индивидуальных прав. Их уже около трех тысяч.

- Сколько времени может занять рассмотрение исков в ЕСПЧ?

- Чтобы вы понимали по срокам, в деле Грузии против России по шестидневной войне в Европейском суде только сейчас началась активная коммуникация. Сколько времени прошло? И это - о событии шести дней. У нас война идет уже несколько лет.

Суд, я думаю, будет долгим. Количество свидетелей, доказательств, которые надо исследовать, беспрецедентно. Всего до нас в ЕСПЧ было только 17 межгосударственных дел.

- Такого же типа?

- Нет. Схожего типа было только одно дело, по спору Кипра и Турции за территорию. Действия продолжались около месяца, а дело рассматривалось 30 лет. По военным действиям в современной Европе суд таких дел еще не рассматривал.

- Какая общая сумма исков? В какую сумму правительство оценивает ущерб, нанесенный Украине от оккупации Крыма и военных действий в Донбассе?

- Предварительную оценку мы сделали только по Крыму: около $100 млрд. Эта сумма будет еще уточняться на стадии принятия решения. По Донбассу оценки пока нет - чтобы сделать ее, туда нужен доступ. Мы же не знаем, где какие инфраструктурные потери.

- Еще два крупных кейса, насколько известно, поданы в Международный суд ООН.

Один кейс по морскому праву, а второй о нарушении двух конвенций: запрета на финансирование терроризма и расовой дискриминации.

16 января Украина подала в Международный суд ООН иск, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. В материалы дела попали и события с малазийским Боингом, и обстрелы жилых кварталов Мариуполя, Краматорска, Волновахи, и теракты в Харькове и других городах. При этом отдельно были вынесены вопросы, которые касаются нарушений прав крымских татар и украинцев на оккупированном полуострове. Важно, что в иске содержатся требования со стороны ООН даже до вынесения итогового приговора запретить России производить действия, которые могут усугубить ситуацию, а также требования прекратить финансирование террористических организаций.

Мы ожидаем первых слушаний по этому делу уже в марте.

Оба кейса огромные. Но по процессуальному графику они пройдут быстрее, чем в ЕСПЧ - это четыре-шесть лет.

- Кто обеспечивает их юридическое сопровождение? В прошлом году МИД в беседе LIGA.net подробно расписывало внутреннюю кухню подготовки исков: почему выбрали именно эти кейсы, какую работу провели. И тогда нам сообщили, что в юридическом плане МИД консультирует американская компания Covington & Burling LLP.

- Они продолжают давать консультации.

- Во сколько обходятся их услуги бюджету?

- Я не владею этой информацией, их услуги закупает МИД. Вообще в кейсах в Международный суд ООН сопровождение осуществляют МИД и Минюст. В Европейском суде кейсы ведут только Минюст и Уполномоченный по правам человека в ЕСПЧ.

Еще уверен, что будет кейс в Гааге, в криминальном суде. У меня в этом нет сомнений. Против должностных лиц высшего руководства Российской Федерации.

- Против Путина?

- Против Путина и его окружения. Доказательств достаточно много, которые можно рассматривать именно в контексте военных преступлений. Но практика этого суда заключается в том, что он начинает мониторить такого рода конфликты, а к рассмотрению дел по сути приступает только после того, как завершится конфликт. То есть должна закончиться хотя бы горячая фаза войны, как это было в Грузии.

- Сможет ли Россия проигнорировать решения международных судов? Последствия?

- Будем двигаться по всем странам, где есть их имущество, привлекать местных консультантов. Наше задание - вернуть эти средства. Будем сотрудничать со всеми, кто готов нам помогать.

- Вы недавно сообщили, что собрали доказательства подготовки захвата Крыма еще в 2013 году. Что это за доказательства и что вы будете с ними делать? Сможет ли эта информация повлиять на позицию международных судов в исках Украины?

- Доказательства уже добавлены в наш первый иск в ЕСПЧ по аннексии Крыма. Мы получили их от спецслужб, из показаний свидетелей, от Минобороны. Все говорит о том, что план по захвату Крыма в активной фазе реализовывался уже в 2013 году. И об этом точно знал Янукович. Он не мог не знать, будучи президентом. Шла переброска в Крым вооруженных сил РФ, диверсионная работа с местными органами власти. Много других подтверждений, которые я не могу разглашать. Это опровергает заявления России, что она вступились за "братский крымский народ", когда "киевская хунта" захватила власть в Украине.

- Эти свидетели - кто они?

- Свидетели очень разные. Военнослужащие, которые вышли из Крыма, крымские татары, гражданское население. В среднем в день мы опрашиваем по два-три человека. Это огромная работа. Мы фиксируем информацию от них и направляем ее в ЕСПЧ.

- "Нам известны фамилии чиновников Российской Федерации, которые координировали операцию по захвату Крыма", - назовите их?

Информация, которую я могу раскрывать на данном этапе следствия, - это список лиц, которые в ходе аннексии полуострова Крым осуществляли агитацию украинских военнослужащих к переходу на службу в Вооруженные силы РФ: Галкин А.И. (командующий войсками Южного военного округа, генерал-полковник), Куликов В.В. - заместитель командующего ЧФ РФ, контр-адмирал), Мирнов В.В. - заместитель начальника центра связи ЧФ РФ), Остриков О.Л. - начальник береговых войск ЧФ РФ в АР Крым, генерал-майор) и ряд других.

- Экономическая блокада Донбасса - как вы к этому относитесь? Не кажется ли вам, что торговля с этими территориями - это финансирование терроризма?

- Я точно против контрабанды. И у нас есть четкая позиция, которую мы применили к Крыму. Компании, которые зарегистрированы на территории Украины и платят налоги в украинский бюджет, легальны. Те, кто признал псевдовласть, не признаются по украинскому закону.

После аннексии Крыма мы в Минюсте разрабатывали закон о правовом статусе оккупированной территории. Закон писался в этом кабинете, нас было всего несколько человек: на тот момент тут был полный бардак. Получился законодательный акт, который регулирует вопросы миллионов людей, как хозяйственного, так личного характера.

И по Донбассу тоже надо принять закон. Я знаю, что фракция Народного фронта его разрабатывает. Это надо сделать, без пиара и политиканства, как сейчас делают некоторые коллеги из небольших фракций. Нельзя заниматься спекуляциями и делать себе политическую карьеру и минуту славы на судьбах людей. Это позорно.

- В 2015 году сообщалось, что режимом Януковича было выведено из страны около $30 млрд. Вернуть удалось только $250 000. Почему так мало?

- Тут нужно обращаться в правоохранительные органы, которые уже три года над этим работают. Если говорить комплексно, то очень тяжело прокуратуре, сформированной при режиме Януковича, расследовать дела против самой себя.

- Вопрос о реформе прокуратуры. Проведена она или нет?

- Я думаю, что она еще не завершена. Правоохранительная система была заточена для обслуживания интересов режима Януковича, а инструментов борьбы с такой массовой коррупционной системой не было.

Министерство юстиции приступило к разработке антикоррупционных инструментов уже после Революции, среди которых - заочное уголовное производство, спецконфискация, гражданская конфискация. Пока в своей стране мы не проведем конфискацию средств, которые нашли в Украине, тяжело убедить международных партнеров вернуть нам арестованные за границей деньги. Нас спросят: что вы сделали с 1,5 млрд грн, которые лежат в государственных банках и принадлежат окружению Януковича?

Как с этим справиться? Я бы сформировал отдельную следственную группу из представителей разных ведомств численностью до 100 человек, и поставил ей конкретные задачи. В прокуратуре образца 2014 года можно было найти 30 следователей. Таким же образом можно привлечь 30-50 оперативников. Но этого не произошло. Ситуация сдвинулась с мертвой точки после прихода Юрия Луценко, и сейчас Генеральная прокуратура анонсировала передачу первых больших уголовных дел в суды, в том числе и тех, которые касаются конфискации имущества. Это - вопрос времени, но мы намерены довести это до конца.

- Почему Агентству по розыску активов не дали полномочий влиять на следствие? Сейчас оно выполняет только функцию аналитического центра.

- Помните, с какими боями это агентство создавалось в парламенте? Хотя это было одним из важных требований для получения безвизового режима. Я думаю, что это агентство начнет работать и покажет первые результаты при взаимодействии с Национальным антикоррупционным бюро, Генеральной прокуратурой. Агентство должно заниматься поиском активов и передавать информацию следователям, а они уже должны реагировать.

Александра Некращук, Валерия Кондратова, ЛIГА