«Мастер спорта по каратэ и приличное состояние»: Кабмин назначил 27-летнюю замминистра энергетики по евроинтеграции

Заместителем министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции назначена Наталья Бойко.

Об этом в Facebook сообщила представительница офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Мария Голуб.

Ранее Бойко занимала должность советника администрации президента, была проектным менеджером Национального совета реформ. Занималась реформированием энергетики.

В открытых источниках есть данные, что Наталья Бойко, 1989 г.р., училась на юридическом факультете Львовского национального университета. Также в профиле в Facebook Бойко отметила, что изучала право в Гумбольдтском университете Берлина и работала консультантом Environmental Resources Management.

На сайте об одаренной молодеже сообщается, что Бойко — мастер спорта Украины по каратэ-до, член национальной сборной команды Украины, чемпионка Украины, бронзовый призер Универсиады Украины, победительница 4-х международных турниров (в России, Австрии, Венгрии, Румынии), победительница кубка мира (Венгрия).

Согласно декларации за 2016 год, Бойко принадлежит квартира во Львове площадью 139 кв.м, гараж, доля в квартире родителей, а также она отметила, что безвозмездно пользуется квартирой в Киеве, владельцем которой является Андрей Оленюк.

Еще Бойко задекларировала кольцо для помолвки Tiffany & Co, владелицей которой стала 31 декабря 2016 года.

Также Бойко принадлежит Toyota C-HR 2016 г.в., стоимостью 748 тыс грн.

В 2016 году единственным источником дохода Натальи Бойко была предпринимательская деятельность — она заработала 954 тыс грн. Также у нее есть в сбережениях 9 тыс евро, 18 тыс долларов и 235 тыс грн наличными.

Отец Натальи Бойко — Андрей Бойко — член Высшего совета правосудия, доктор юридических наук и профессор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что министр внутренних дел Арсен Аваков назначил своим заместителем 24-летнюю девушку. Это спровоцировало серьезный скандал и вызвало бурное обсуждение в обществе.