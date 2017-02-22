В России на заседании облсовета появился «картонный депутат» и вызвал фурор

На заседании Заксобрания Лениноградской области РФ вместо депутата Владимира Петрова появилась его копия из картона. Парламентарий отсутствовал из-за сломанной ноги. Фигуру пронёс помощник Петрова, который посадил её на место депутата в первом ряду.

Об этом сообщает «47news».

Петров хотел привлечь внимание коллег к тому, что многие из них не участвуют в жизни парламента, «молчат и нажимают кнопки, как им скажут».

Другие парламентарии пожаловались на картонную фигуру Петрова и даже попросили задержать помощника депутата. Вскоре копию забрал вице-губернатор Олег Коваль и посадил её рядом с собой.

Напомним, в Госдуме РФ заговорили о необходимости захвата территорий Казахстана и Украины.