Перед своим отчетом глава Николаевского облсовета раздала грамоты – в том числе и главе фракции «Оппоблока»

Аккурат перед тем, как выступить перед депутатами с отчетом работы за год, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко наградила трех депутатов разных фракций почетными грамотами областного совета.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из сессионного зала.

За значительный вклад в развитие сельского хозяйства, социальной сферы, за свою депутатскую деятельность грамоты из рук Виктории Москаленко получили депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Наталья Белоконенко и депутат фракции «Наш край» Тахир Садтридинов.

Наталья Белоконенко Тахир Садтридинов Владимир Фроленко

После этого глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко, экс-юрист николаевского «Евромайдана», вручила почетную грамоту Николаевского областного совета главе фракции «Оппозиционный блок» Владимиру Фроленко, известному своей связью с «криминальным авторитетом» Михаилом Титовым, который отчитывал по телефону Фроленко за то, что тот выступает, не согласовывая с ним свою позицию.

«Почетные грамоты выданы по многочисленным обращениям избирателей по округам. Я очень рада, что депутаты получают позитивные отзывы избирателей за свою деятельность», - прокомментировала ситуацию глава областного совета.

После этого она приступила к зачтению своего годового отчета. Как известно, после этого депутаты должны проголосовать за признание работы главы областного совета удовлетворительной или против этого.