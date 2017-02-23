Верховная Рада отклонила поправку о восстановлении налоговой милиции, которая была заложена в законопроекте №0940 (о налогообложении наследства).

Во время обсуждения законопроекта поправка, которую внес налоговый комитет, была поставлена на подтверждение и набрала только 194 голоса при 226 минимально необходимых.

Обсуждение этого законопроекта сопровождалось бурными спорами. Глава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина требовала поддержать эту поправку, министр финансов Александр Данилюк - требовал отклонить.

"Мы не ликвидировали налоговую милицию с 1 января. Мы исправляем техническую ошибку, которая была допущена нумерологами", - заявила Южанина.

"Восстановление полномочий налоговой милиции приведет к затягиванию создания новой службы финансовых расследований, а это предусмотрено указами президента, коалиционным соглашением, а также нашими международными обязательствами и программой правительства", - парировал в свою очередь Данилюк.

Сам законопроект - без поправки Южаниной - был поддержан 278 голосами.

Напомним, ранее Гройсман поручил силовикам из ГФС отозвать всех своих «налоговых белок» из областей