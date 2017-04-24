«Билеты на поезда в этом году не подорожают», - «Укрзалізниця» отказалась повышать тарифы

Публичная акционерная госкомпания «Укрзалізниця» заявила о том, что не планирует в 2017 году повышать тарифы на проезд в пассажирских поездах, хотя в ноябре прошлого года компания сообщала о планах повысить тарифы дважды на 16%.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В проекте финансового плана на 2017 год, который готовится на рассмотрение правления общества, не планируется индексация тарифов на пассажирские перевозки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что стоимость проезда в поездах дальнего следования остается неизменной с июля 2014 года.

Как известно, в ноябре 2016 года «Укрзалізниця» сообщила о планах повысить тарифы на пассажирские перевозки в два этапа: в первом квартале 2017 года и в четвертом - каждый раз на 16%. Кроме того, компания планировала с января 2017 года на 10% повысить стоимость проезда в вагонах 1-го и 2-го классов скоростных поездов "Интерсити+".

20 апреля этого года член правления " Укрзалізниці" Иренеуш Василевский сообщил, что госкомпания надеется достичь компромисса с представителями бизнеса и регуляторными органами в вопросе повышения тарифов на грузовые ж/д перевозки, и в случае их повышения на 22-25% с июня текущего года ожидает получить дополнительно 7 млрд грн.

На этой неделе на заседании правления " Укрзалізниці" планируется рассмотреть новый финплан, в котором заложено повышение грузовых ж/д тарифов с 1 июня. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не единожды подчеркивал, что о повышении грузовых ж/д тарифов целесообразно говорить лишь тогда, когда «Укрзалізниця» станет прозрачной и открытой структурой и будет направлять средства от повышения тарифов на модернизацию и обновление подвижного состава.

Ранее в проекте финансового плана " Укрзалізниці" на этот год предполагалось повышение тарифов на грузовые перевозки ж/д транспортом на 25%. В то же время, участники рынка выступают против повышения тарифов и предлагают правительству создать независимый орган, который занимался бы политикой тарифообразования на транспорте.