Послы ЕС одобрили безвизовый режим для Украины

Послы ЕС одобрили безвизовый режим для украинцев.
Об этом в своем Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС одобрили визовую либерализацию для Украины. 11 мая министры ЕС подтвердят сделку", - написал он.
Президент Украины Петр Порошенко, пребывая в Чернобыльской зоне, сообщил о принятии этого решения.
"Есть еще одно важное решение, о котором я очень честь объявить. Только что Совет ЕС на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украине безвизового режима. Двери Европы для Украины открыть. Сейчас осталось решение Совета ЕС на уровне министров, и процесс завершен", - сказал он.
Как ранее сообщалось, 6 апреля Европейский Парламент поддержал предоставление визовой либерализации для Украины.