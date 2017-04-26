Послы ЕС одобрили безвизовый режим для Украины

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Послы ЕС одобрили безвизовый режим для украинцев.

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС одобрили визовую либерализацию для Украины. 11 мая министры ЕС подтвердят сделку", - написал он.

Президент Украины Петр Порошенко, пребывая в Чернобыльской зоне, сообщил о принятии этого решения.

"Есть еще одно важное решение, о котором я очень честь объявить. Только что Совет ЕС на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украине безвизового режима. Двери Европы для Украины открыть. Сейчас осталось решение Совета ЕС на уровне министров, и процесс завершен", - сказал он.

Как ранее сообщалось, 6 апреля Европейский Парламент поддержал предоставление визовой либерализации для Украины

Роман Свиридов

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