Спецслужбы Франции доказали причастность режима Асада к химатаке, - глава МИД

Режим Башара Асада несет ответственность за химическую атаку в городе Хан-Шейхун, в результате которой погибли более 80 человек.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро, представляя результаты французского расследования, сообщает Le Figaro.

По словам министра, нет никаких сомнений, что за атакой стоят сирийские правительственные силы, учитывая определенный процесс производства газа зарин, который был использован против мирных жителей в сирийском городе 4 апреля.

«Мы знаем из надежного источника, что процесс производства собранного зарина является типичным методом, разработанным в сирийских лабораториях. Этот метод носит печать режима, и это то, что позволяет установить ответственность за это нападение. Мы знаем об этом, потому что мы сохранили образцы, собранные после других атак, которые мы можем сравнить», — сказал Эро.

На прошлой неделе Эро обещал предоставить доказательства причастности режима к химической атаке и заявил, что расследование вели «французские спецслужбы и военная разведка».

Как известно, 4 апреля сирийский город Хан-Шейхун подвергся химической атаке, во время которой погибли около 100 человек, в том числе 27 детей, еще около 550 человек пострадали. В случившемся обвинили сирийские войска. 7 апреля ВМФ США выпустили около 60 ракет по сирийской военной базе в Хомсе (которой пользовались и российские войска), которую контролируют правительственные войска и где находилась авиация, причастная к химической атаке. Ранее росСМИ опубликовали фото с российскими контейнерами для химоружия на разбомбленной авиабазе в Сирии.

Война в Сирии началась еще в 2011 году, когда местная оппозиция воспротивилась режиму Башара Асада. С 2015 года Россия оказывает поддержку режиму Асада, в результате чего президент Сирии смог перехватить инициативу в войне. Вмешательство РФ в войну в Сирии сопровождается операциями, которые приводят к массовым жертвам – например, бомбежка Алеппо.