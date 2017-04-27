Сенкевич ветировал решение Николаевского горсовета по утверждению положения управления коммунсобственностью

Городской голова Николаева Александр Сенкевич наложил вето на решение «О внесении изменений в решение горсовета от 23.02.2017», согласно которому депутаты Николаевского городского совета приняли новое положение управления коммунальной собственности.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила начальник отдела информационного обеспечения Николаевского городского совета Виктория Олейник.

Стоит отметить, что в ходе сессии начальник управления коммунальной собственностью Юрий Гавриш, перед голосованием за положение отмечал, что основным отличием новой редакции стала подконтрольность управления постоянной комиссии по вопросам ЖКХ.

После такого заявления Гавриша в зале началась дискуссия, так как глава комиссии по вопросам ЖКХ Александр Репин отказался выступать по данному вопросу.

- Самый главный вопрос, который есть в новом положении – не дать возможность Гавришу отсылать всех заявителей самостоятельно, то есть все документы, которые готовит управление, будут проходить через комиссию. Не дать ему сегодня делать то, что он хочет. Он своими распоряжениями единолично принимает решение, кому передавать в аренду, а кому нет. Данное положение исключит все возможности манипуляции законами, - озвучил вместо Репина позицию комиссии по вопросам ЖКХ депутат от «Нашего края» Владислав Ентин.

В свою очередь, начальник юридического департамента Наталья Кирлан заявила, что действующее положение управления, которое было принято в феврале этого года, полностью соответствуют требованиям действующего законодательства.

Также Кирлан добавила, что секретарь горсовета Татьяна Казакова обращалась в Верховную Раду за разъяснением по возникшим разногласиям о подконтролькости управления. В ответе комитета по законности Верховной Рады сообщалось, что комиссии не являются субъектом властных полномочий и не могут принимать обязательные к исполнению решения.

В свою очередь глава «Оппозиционного блока» Игорь Дятлов напомнил, что согласно февральскому решению сессии, указанное положение должно было быть доработано в течение трех месяцев, что не было осуществлено начальником управления.

В результате, городской голова Николаева Александр Сенкевич, перед тем, как вопрос был вынесен на голосование, предупредил, что из-за замечаний юрдепартамента имеет право ветировать его.