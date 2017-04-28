«Когда мы приносим качественный материал, то генпрокурор спокойно подписывает приказ об увольнении», - глава Генинспекции ГПУ

С начала этого года при ГПУ работает обновленная Генеральная инспекция, которая должна чистить прокурорские ряды. Она создана в рамках реформы Генпрокуратуры, по требованию США. О том, как теперь борются с недобросовестными прокурорами, - в интервью рассказал генеральный инспектор ГПУ Владимир Уваров.

Мы уволили за нарушение антикоррупционного законодательства четырех сотрудников прокуратуры

- Расскажите, чем Генеральная инспекция принципиально отличается от прежнего управления.

- Ранее было две структуры: управление внутренней безопасности и следственное управление. Сейчас создан единое самостоятельное подразделение - это Генинспекция, в структуру которой вошли подразделения, которые я назвал. Это дает взаимодействие и эффективность. Я Вам покажу статистику. А людей больше не стало.

-А сколько это людей?

- 87. У нас одна вакансия - начальник отдела аудита.

- То есть вы людей новых не набирали?

- Нет, людей много было. Около 50% - это новые люди.

- Кто эти люди, отобранные комиссией? Это сотрудники прокуратуры?

- Участвовали все, кто изъявил желание. Но объективно, я сам не кадровый прокурорский работник, высшие знания во время тестирования показали все же прокурорские. В тестах были темы, с которыми они чаще сталкиваются, в отличие от внешних кандидатов.

- Но самое интересное, как вы работаете, как проверяете, как это происходит?

- Наиболее резонансное, что можно показать медийно - это взятки. На профессиональном жаргоне - "хлопок", то есть взять с поличным. Мы начали работать с января 2017 года и с начала работы взяток мы "сделали" семь - все подозреваемые задержаны.

- А как вы делите коррупционные преступления с НАБУ?

- Наша подследственность - все местные, региональные прокуратуры до заместителей руководителя региональной прокуратуры. Выше - если преступление коррупционное, то это подследственность НАБУ. Вот мы взяли на взятке заместителя прокурора Кировоградской области, задокументировали, задержали, объявили подозрение и были вынуждены передать в НАБУ. Хотя мы сделали 80% работы. Законом подследственность определена, поэтому особой полемики здесь нет.

- Кроме взяток, что еще?

- Все правонарушения, которые совершают сотрудники прокуратуры. Не только взятки, а ДТП, наркотики, незаконное хранение оружия, драки. Хотя в приоритете Генинспекции - антикоррупционная деятельность, с какой целью она и была создана.

- А почему ДТП с участием прокурора должна заниматься Генинспекция?

- Если будет расследовать райотдел, управление полиции, есть угрозы объективности расследования. На полицию может идти давление - и расследовать, и направлять в суд они будут с трудом. Генеральная инспекция занимается делами, которые расследует, до вступления в силу приговора суда. И мы же поддерживаем обвинения в суде. Полный цикл. Отдел процессуальных руководителей у нас свой.

- Вы еще должны заниматься декларациями прокуроров.

- Этим занимается наше управление внутренней безопасности. На сегодня проверено около 500 деклараций. Из них мы уволили за нарушение антикоррупционного законодательства 4 человека, 8 наказаны выговором, еще 8 объявлено предостережение. Но работа продолжается.

- А как вы проверяете, вручную?

- Во-первых, используем интернет - заходим и читаем. Во-вторых, мы имеем доступ к реестрам. Если нужна полная декларация, направляем в НАПК, и они дают ответ, есть ли нарушения.

- А Генеральная инспекция только в Киеве находится? Имеет ли она подразделения в областях?

- Центральный аппарат следствия - в Киеве. В регионах находится 20 человек. На Западе есть небольшие области, и один человек обслуживает по две области, поэтому не 25, а 20 человек. Региональный представитель при необходимости проводит служебные проверки на местах. Если есть серьезная информация, они передают нам, и мы документируем и занимаемся разработкой. По одному человеку - это наверное мало, но штат вот такой, и выходим из того, что есть.

Мы имеем дело с людьми, которые знают, что такое негласные следственные действия и докумментировать их сложнее

- Вот вы читаете декларации, ведете разведывательную работу. А если гражданин сталкивается с тем, что у него прокурор что-то требует, куда ему обращаться?

- Есть горячая линия. А сейчас с помощью Юрия Витальевича (Луценко - Генеральный прокурор Украины) запускаем проект "Бесплатный звонок" - это будем мы - Генинспекция, прямая линия. Мы такую ​​информацию не просто принимаем, мы гоняемся за ней.

- Из недавнего, что вызвало резонанс - это Дмитрий Сус. Он в вашей статистике?

- Уволен! Он был заложен в программу проверки с самого начала. Мы проверили еще раз и еще раз, и я доложил ситуацию Генеральному прокурору, и он подписал приказ об увольнении.

- Раньше у Суса была выговор, и этого как бы было достаточно.

- Этого было недостаточно.

- Я видела ответ ГПУ о причинах увольнения Суса: не задекларировал пользование комнатой и продажу автомобилей Citroen и Peugeot. А как же скандальная AudiQ7?

- За это он получил выговор.

- То есть за эту машину его бы не уволили?

- Я бы уволил и за AudiQ7.

- Но почему ее не было в причинах увольнения?

- Он получил выговор. А того, что мы нашли, было достаточно для увольнения.

- Я знаю, что Дмитрий Сус фигурирует в уголовном производстве по злоупотреблениям сотрудников Департамента ГПУ по особо важным делам, которое расследует НАБУ. В этом производстве еще другие работники ГПУ, имена которых не назывались.

- Это было до меня. Что там есть производство в отношении Суса, я знаю. А кто еще проходит, я не могу комментировать. Производство у меня не находится.

- Еще яркий пример - прокурор АТО Константин Кулик. Он имеет статус обвиняемого. Его дело сейчас слушается в суде. Но он не отстранен от должности.

- Я не защищаю никого. Это уголовный процесс. Ходатайство подали - отстранили. Он обжаловал это ходатайство и апелляционная инстанция решила так, как решила. Есть решение суда. То есть он вправе сегодня работать.

- Иногда в соцсетях бывают сообщения. Например, недавно экс-депутат Александр Шепелев распространял информацию о Юрие Луценко, который, будучи министром внутренних дел, получал от него взятки.

- Я это читал. Мы ситуацию мониторим. Ну завтра скажут, что я взял миллион долларов. Но если информации фактической, которую можно проверить, нет, так это разговор ни о чем.

- Еще увидела в Фейсбуке видеообращение прокурора, теперь уже уволенного, Владимира Скородинского, который занимался уголовным производства в отношении бывшего заместителя генпрокурора Рената Кузьмина. Скородинский утверждает, что на его как будто давило руководство ГПУ, чтобы он занимался этим делом. Он теперь говорит, что дело Кузьмина заказное, и его надо было закрывать.

- Я видел фрагмент этого видеообращение. Я не знаю, кто там что заказывал. Я помню заказные дела, в том числе, политические, которые делались с помощью Рената Кузьмина. Я об этом узнал уже за 5 месяцев работы здесь. А то, что он там говорил?! Чем обижен, с чем не согласен. При Кузьмине, наверное, комфортнее работалось.

- Но где Кузьмин?!

- Он рассчитывает, что не все вечно под солнцем. Скородинский был одним из приближенных к Кузьмину, видимо потому он так себя и ведет.

- А почему он тогда расследовал дело, если был близок к Кузьмину?

- Ну так получилось. Это решение было не по этому составу руководства ГПУ. Было много кадровых ротаций.

- Еще о результатах. Вот уволили вы Суса, а кого еще?

- Всего 8 человек уволили. Когда мы приносим качественный материал, то Генпрокурор спокойно подписывает приказ. Я не сталкивался с тем, чтобы он кого-то покрывал. Другой вопрос, что это вызывает бурю негатива по Генинспекции. Мы относимся к этому по-философски.

- Что касается остальных наказанных, то это сотрудники какого уровня?

- В том числе, Генеральной прокуратуры. Была скандальная история, на взятке попался бывший член консультативного совета при ГПУ. Он представлялся работником Генпрокуратуры, требовал и получил 5000 долларов от коммунального предприятия.

Два сотрудника ГПУ - начальник управления и его заместитель - получили выговоры за принятие процессуальных решений. Теперь пытаются жаловаться на инспекцию. Они на одну серьезную фирму подавали в суд ходатайство о наложении ареста 33 раза. Компания понесла убытки.

- Это о какой фирме идет речь?

- Я пока не могу об этом говорить. Но фирму "кошмарили", с какой целью - догадаться несложно. Специфика заключается в том, что мы имеем дело с людьми, которые знают методы, знают что такое негласные розыскные следственные действия, и документировать их сложнее.

- Генинспекция в Украине создавалась по американскому образцу. Не знаю, насколько она у нас американская. Ключевое отличие: в США генинспектор - это независимая фигура, и он не подчиняется генеральному прокурору. В Украине не так, потому что генинспектор подчиняется генпрокурорам.

- Генеральный прокурор - только он мой непосредственный руководитель и больше никто. Это в соответствии с положением о Генинспекцие и закона о прокуратуре.

- Безотносительно к персоналиям, если возникает подозрение на Генерального прокурора. Есть ли возможность у Генинспекции расследовать?

- Согласно действующему законодательству, Генеральный прокурор и его заместители - это подследственность НАБУ.

То, что меня сюда за уши тянули - не соответствует действительности

- До должности руководителя Генинспекции, насколько я знаю, Вы работали в органах внутренних дел.

- В 2009 я был начальником Управления внутренних дел в Николаевской области, а ранее первым заместителем начальника в Днепропетровской области. Курировал оперативную службу, розыск, управление по борьбе с торговлей людьми, управление по борьбе с наркотиками. Потом пошел в докторантуру. Защитил докторскую диссертацию и занимался научной деятельностью.

Преподавал в Днепропетровском национальном университете им. Олеся Гончара и Днепропетровском государственном университете внутренних дел. В основном научная работа, был членом Ученого совета.

-А которая была тема Вашей докторской?

- "Реализация решений Европейского суда по правам человека в уголовном процессе Украины".

- Можно ли утверждать, что в последние годы Вы были теоретиком?

- В какой степени это так и есть. Но я за то время прочитал значительно больше, чем за 20 лет работы в милиции.

- А на должность в Генеральную инспекцию Вы сами отправились или Вас пригласили?

- Хотите верьте, а хотите нет, а я расскажу, как это было. Вообще было желание пойти в Государственное бюро расследований, которое еще так и не создано: директор и заместители до сих пор не выбраны. Поскольку там все затягивалось, я подал документы сюда. Юрий Витальевич об этом даже не знал. Он узнал после третьего тура конкурса. Откуда я знаю Луценко? Когда я был начальником УМВД в Николаевской области, были коллегии в Киеве примерно раз в месяц, и было определенное общения. Не больше и не меньше. То, что меня сюда за уши тянули - не соответствует действительности.

- А на какую должность Вы претендовали бы в ГБР?

- Рассчитывал не ниже должности начальника территориального управления.

- А с Луценко теперь часто видитесь?

- Видимся, конечно. Я стараюсь не беспокоить. Если есть серьезная информация, я прихожу к нему и информирую. Кроме него, никому об этом не говорю и не должен этого делать. Или у него есть информация - и он приглашает. Есть и прямой телефон, то есть здесь проблем нет.

- Я знаю, что сначала у Вас должен был быть испытательный срок 3 месяца, а потом контракт.

- Я, если честно, на контракте не настаивал. Приказ есть, меня назначили. Думаю, на данный момент этого достаточно.

- А как Вас могут уволить?

- Понятно, что по собственному заявлению, по состоянию здоровья. Генеральный прокурор может, но нужны веские основания.

- Предполагалось, что будет контракт на 5 лет. Почему Вы не захотели?

- Я не настаивал. У меня нет особого желания или страха. Мне такой контракт ничего не дает, поэтому я эту тему не педалирую.

Ирина Салий, "Цензор.НЕТ"