НАБУ выложило доказательства влияния Мартыненко на судей

Бывший народный депутат Николай Мартыненко, которого подозревают в нанесении убытков госпредприятию "ВостГОК" на сумму 17,28 миллионов долларов, имеет возможности для осуществления незаконного влияния на судей, утверждает НАБУ со ссылкой на доказательства, собранные в ходе расследования.

Об этом сообщает издание Lb.ua.

Как установило следствие, на электронный адрес секретаря Мартыненко с пометкой "документы для МНВ" (инициалы Мартыненко на русском языке) поступали письма с просьбами о предоставлении указаний следователем прокуратуры (формально со стороны Генеральной прокуратуры), а также судьям при рассмотрении конкретных дел. Соответствующая переписка изъята детективами НАБУ и приобщена как доказательство в деле против Мартыненко.

Бюро также отмечает, что один из членов Высшего совета правосудия - брат бывшей жены Мартыненко. С учетом этого, а также характера электронной переписки, Национальное антикоррупционное бюро "видит риск дальнейшего осуществления давления на судей с его стороны в вопросе обжалования меры пресечения, а также в процессе дальнейших судебных заседаний"

Напомним, 20 апреля 2017 года НАБУ задержало бывшего нардепа Николая Мартыненко и сообщило ему о подозрении в организации схемы по выводу 17,2 млн долларов с госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

При избрании меры пресечения в первой инстанции САП просила суд арестовать Мартыненко на два месяца с возможностью выхода под залог 300 млн гривен. Однако Соломеснкий райсуд Киева решил отпустить экс-нардепа на поруки.