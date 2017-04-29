Военный прокурор Кулик, обвиняемый в незаконном обогащении, получил новую должность в ГПУ

Обвиняемый в незаконном обогащении военный прокурор Константин Кулик получил должность заместителя начальника департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря генерального прокурора Ларису Сарган.

В то же время расследование в его отношении еще продолжается.

Также о его назначении указывается на сайте ГПУ (в разделе Назначение). Согласно этим данным Кулик получил новую должность 14 апреля.

Сарган отметила, что ГПУ отреагирует на вердикт суда по делу Кулика, пока же окончательного решения в его деле нет.

Если суд признает виновным Кулика, ему грозит лишение свободы от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Генпрокурор Юрий Луценко обещал не заступаться на Кулика, если антикоррупционные органы докажут его вину.

Напомним, по данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), бывший военный прокурор Константин Кулик покупал дорогую недвижимость, стоимость которой превышает доходы главного военного прокурора за последние пять лет.

В июне минувшего года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у Кулика. Тогда он отказался получить уведомление о подозрении в присутствии понятых, а 1 июля не явился на допрос в ГПУ.

4 июля Соломенский районный суд Киева отстранил Кулика от должности военного прокурора до 4 сентября 2016 года и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

5 июля Кулик выразил намерение обжаловать решение суда об отстранении его от должности военного прокурора.

13 июля Апелляционный суд Киева отменил решение Соломенского райсуда Киева и возобновил Кулика на посту.

Согласно опубликованной за минувшей год электронной декларации Кулика, он и его семья владеют шестью объектами недвижимости в Киеве и по Украине.