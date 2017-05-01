У Сенкевича объяснили, почему Центральный стадион стал «режимным» объектом

Заместитель городского головы Евгений Шевченко объяснил, почему на николаевском Центральном стадионе ввели режим посещения и запрет на выгул собак, катание на велосипедах и прогулку с детской коляской.

Об этом пишут НикВести.

Как отмечает издание, накануне пользователи социальных сетей пожаловались, что на Центральном городском стадионе запретили гулять не только с животными, но и с колясками, кататься на роликах и ездить на велосипедах. По словам Евгения Шевченко, стадион – это режимный объект и введение времени посещения – это правильно.

— Содержание стадиона стоит городскому бюджету на сегодняшний день 3 миллиона гривен. Там работает около 80 человек, они получают заработную плату, дворники и так далее. Туда приезжают машины, кидают мусор, загрязняют этот стадион, понимаете? Их работа увеличивается. Поэтому было принято решение сделать этот объект режимным. Определенный режим работы должен быть. Например, с 8 утра и до 7-8 вечера посещение стадиона, - сказал Евгений Шевченко.

Что касается прогулки с коляской и катание на роликах, заместитель городского головы объяснил – дело в чаше стадиона.

— Выходить на роликах, на велосипедах внутрь чаши стадиона нельзя, потому что там специальное покрытие, которое разрушается. На сам стадион никто не запрещал заходить ни детям, ни коляскам и так далее, а вот на саму чашу стадиона нельзя, - отметил вице-мэр.

Также, жительнице Николаева запретили гулять на стадионе с собакой. Об этом она написала на Facebook.

— Сегодня утром, когда я пошла, как обычно, со своим йорком на прогулку в парке стадиона, ко мне подошли два охранника и, правда, очень вежливо, попросили покинуть территорию стадиона «согласно распоряжению городского головы, запрещающего гулять на стадионе с животными, - написала пользователь сети Елена Медведева.

Евгений Шевченко объяснил это тем, что за животными тоже нужно убирать.

— Что касается выгула собак, то этот вопрос я уточню, но, скорее всего, так оно и есть, потому что все-таки за собаками тоже убирать надо. В основном, речь идет о чаше стадиона, - добавил заместитель городского головы.

Правда, на самом объявлении с расписанием стадиона ничего не сказано о том, что гулять с колясками или кататься на роликах запрещено именно в чаше стадиона. Этот вопрос заместитель городского головы пообещал уточнить в среду.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что из бюджета Николаева выделили 40 миллионов гривен на завершение строительства спортгородка в парке «Победа»