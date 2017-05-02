Порошенко уволил Ложкина с должности своего советника

Борис Ложкин и Петр Порошенко Президент Петр Порошенко уволил Бориса Ложкина с должности своего внештатного советника.

Об этом говорится в ответе Администрации Президента на запрос «Українських Новин».

Порошенко назначил Ложкина внештатным советником и секретарем Национального инвестиционного совета 29 августа 2016 года, когда уволил его с должности главы Администрации.

Дата увольнения Ложкина с должности внештатного советника Президента в ответе Администрации не уточняется.

Ложкина нет в предоставленном по запросу списке действующих советников Президента, но он значится в списке уволенных с 7 июня 2014 года (дата вступления Порошенко в должность главы государства) по 25 апреля 2017 года.

За это время Порошенко также уволил с должности штатных советников Олега Махницкого (бывший и.о. гнерального прокурора в феврале-июне 2014 года), Ивана Крулько (депутат Верховной Рады от фракции «Всеукраинское объединение «Батьківщина») и Юрия Бирюкова (помощник министра обороны с октября 2014 года, основатель волонтерской организации «Крылья Феникса»), назначив последнего своим помощником вне штата.

С должности внештатных советников Президента Порошенко уволил Александра Кузьмука (экс-министр обороны и экс-депутат Рады от фракции Партии регионов), Николая Томенко (экс-вице-спикер Рады в 2007-2012, лишенный в 2016 году депутатского мандата за выход из фракции «Блок Петра Порошенко»), Михаила Саакашвили (экс-Президент Грузии в 2008-2013, председатель Одесской областной государственной администрации в 2015-2016) и Юрия Луценко (генпрокурор).

В целом в Президента Петра Порошенко работают в штате Администрации Президента 2 советника, а 2 помощника и 19 советников главы государства - вне штата.