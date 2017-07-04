Украина с Бандерой в Европу не войдет, - глава МИД Польши

Польша будет препятствовать вступлению Украины в Европейский Союз, если Киеву и Варшаве не удастся решить исторические разногласия, в том числе касающиеся лидера ОУН Степана Бандеры.

Об этом заявил польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский в интервью польскому изданию wPolityce.

- Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете ... Мы будем твердо требовать от Украины, чтобы все дела были улажены до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве, - сказал.

Ващиковский провел параллель с ситуацией между Грецией и Македонией. Последняя не может вступить в НАТО и начать переговоры о членстве в ЕС из-за несогласия Греции с названием Македонии.

Отметим, в феврале посол Польши в Украине Ян Пекло подчеркнул, что вопрос героизации Степана Бандеры в Украине никак не повлияет на отношения двух государств.

Степан Бандера - украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов - председатель Провода ОУН-Б. Определенные представители политикума и общества в Польше обвиняют Бандеру в фашизме, тероризме и радикальном национализме.