Киселева обвинила сотрудников «антикоррупционного» департамента мэрии Николаева в том, что они не прошли люстрацию

Постоянная депутатская комиссия Николаевского городского совета по вопросам прав человека, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики приняла решение обратиться в новосозданный Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции мэрии Николаева с просьбой предоставить отчеты о проделанной работе и ее результатах.

Такое решение члены комиссии приняли во вторник, 4 июля.



Во время заседания комиссии депутат городского совета от партии «Блок Петра Порошенко» Елена Киселева выступила с инициативой направить запрос в «антикоррупционный» департамент о предоставлении отчетов их деятельности. Помимо этого, было решено пригласить на заседание комиссии представителя департамента, который предоставил бы разъяснения депутатам, кто именно работает в новосозданной структуре и чем именно занимается.

- Мы создали департамент какого-то надзора, контроля, просто супер, хотя хотелось бы понять, какую глубину они контролируют, кого контролируют и в принципе согласно положению про комиссию, мы как раз та профильная комиссия, которая организовывает взаимодействие между органами власти и структурными подразделениями. Я предлагаю нас, как профильную комиссию, попросить это управление в особе Степанца (Юрия Степанца, заместителя мэра, - ПН) каждый месяц приходить к нам на заседание комиссии с отчетом о проведённых проверках, о результатах этих проведенных проверок. Но для начала на ознакомление, на первый визит к нам, как на профильную комиссию, хотелось бы пригласить не всех сотрудников, а ответственное лицо и как минимум дать анкеты, кого мы набрали в такое суперское подразделение, - заявила Киселева.

Глава комиссии, депутат горсовета от партии «Оппозиционный блок» Александр Маликин, поддержал инициативу коллеги. По его словам, он также не понимает, чем сотрудники данного департамента занимаются, как не знают этого и горожане.

Помимо этого Киселева сообщила, что сотрудники антикоррупционной структуры обошли процесс люстрации и сейчас спокойно работают, несмотря на это.

- Я увидела тех людей, к которым я ходила на допросы при «преступной» власти, которые убежали от люстрации, а потом оказались здесь. Но я демократично ко всем отношусь и отдаю должное их уровню профессионализма. Меня не интересует план проверок, меня интересуют результаты. Потому не хочу, чтобы это выглядело как вмешательство в их деятельность, - сказала она.

Члены комиссии в ходе голосования единогласно поддержали инициативу Елены Киселевой.

Напомним, как ранее сообщалось, Николаевский городской голова Александр Сенкевич без конкурса назначил своего внештатного советника, члена исполкома горсовета Андрея Ермолаева, директором департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.