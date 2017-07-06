«Для усиления нашего отношения»: мэр Николаева предложил начинать каждую сессию горсовета с признания РФ агрессором

В четверг, 6 июля, на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта, депутат Николаевского горсовета Татьяна Суслова вступила в перепалку с мэром Александром Сенкевичем из-за того, что на сессию городского совета во второй раз выносят вопрос о признании России страной-агрессором.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутат Николаевского городского совета от партии «Наш край» Юрий Гранатуров заявил, что выносить на рассмотрение сессии Николаевского городского совета вопрос о признании Российской Федерации страной-агрессором должен не депутат Сергей Танасов, а мэр Николаева Александр Сенкевич.



Депутат Татьяна Суслова заявила, что признание Российской Федерации во второй раз агрессором является абсурдом, так как аналогичное решение было принято депутатами седьмого созыва Николаевского городского совета в 2015 году.

- Ну у нас вообще-то в повестке дня есть вопрос, который выкладываете вы - это по поводу признания России страной-агрессором, и у меня, как у депутата предыдущего созыва, мы в 15 году этот вопрос голосовали и я хочу понять, чем это признание отличается от того, что мы признали в 15 году, будем ли мы отменять то решение. Почему мы должны это делать опять, если мы проголосовали, и у нас такое решение есть. Я этого не могу понять, - заявила она.

На это мэр Александр Сенкевич ответил, что, по его мнению, Россия проявила агрессию по отношению к Украине, аннексировав полуостров Крым. Он заявил, что он готов начинать каждую сессию с признания РФ страной-агрессором для открытого заявления своей позиции городским советом.

- Во-первых, не все с вами в прошлом созыве были депутатами. Вы можете задать этот вопрос тому депутату, который инициировал этот вопрос на сессии, а именно депутату Танасову. Я не вижу в этом ничего плохого, этот вопрос имеет исключительно политический и идеологический подтекст, он не имеет никаких экономических последствий, или последствий юридического характера. В этом нет ничего плохого, это как сверить часы, - сказал Сенкевич.

На что депутат ему возразила, так как считает, что даже исходя из юридической плоскости данного вопроса, горсовет не может дважды принимать одно и тоже решение.

- У меня вопрос к юристам, может ли сессия одно и тоже решение принимать дважды, ну это масло масленое, - возразила Суслова.

Однако городской голова заявил, что считает, что этот вопрос имеет место быть и его необходимо вынести на сессию городского совета, даже если такое решение было уже принято ранее.

- Агрессию измерять нельзя и тем самым сколько мы не голосовали, усиление нашего отношения к агрессору увеличивается. То, что сделала Россия, похоже на то, что сделала фашистская Германия с Судетами в Чехии. Акт агрессии есть, и мы даже не берем вопросы, которые касаются Восточной Украины о присутствии российских войск на территории так называемых ЛНР и ДНР, - ответил мэр.

В итоге глава фракции партии «Самопомощь», депутат городского совета Федор Панченко заявил, что текст самого решения претерпел некоторые изменения, потому новое решение не будет дублировать принятое в 2015 году.

- Наша комиссия приняла решение изменить текст проекта решения в связи с новыми изменениями в Верховной Раде по поводу там освобождения Надежды Савченко и так далее, нужно внести изменения, - заявил Панченко.

Напомним, как ранее сообщалось, депутат от «Блока Петра Порошенко «Солидарность» Сергей Танасов во время сессии городского совета напомнил депутатам, что глава Николаевской ОГА Алексей Савченко призвал все местные советы признать Россию страной агрессором. В ответ на это городской голова Николаева Александр Сенкевич поручил аппарату совета подготовить соответствующий проект решения.