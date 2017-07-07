«Ситуация - жесть»: министр инфраструктуры Украины поделился своими впечатлениями от «тайного» визита на Николаевщину

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поделился своими впечатлениями после того, как никого не предупредив приехал в Николаевскую область: ситуация по дорогам – одна из самых худших в Украине, каждая вторая фура едет с перегрузом, вокзал Николаева в таком виде, как он есть, не может использоваться для предоставления пассажирских услуг.

Своими впечатлениями от визита на Николаевщину Владимир Омелян поделился на своей странице в Facebook.

«Хотите знать правду? - никому не говорите, куда едете, набираете местного волонтера из фейсбуке и с ним проверяют область. По дороге в Одессу свернул на Николаевщину. Меня не ждали, но это хорошо, потому что нужно видеть ситуацию, как она есть, а не так, как ее изображают другие. Ситуация - жесть. Одна из худших в Украине по дорогам. Беспорядок, бездорожье и только в этом году началась работа, направленная на то, чтобы запустить маятник перемен к лучшему», - написал Омелян.

Также министр сравнил дороги Николаевской области с досками для стирки из советских фильмов.

«Дороги - доски для стирки из советских фильмов, местами пути, местами дорог нет вообще, фуры отстаиваются прямо на дорогах, ГВК стоят (и я благодарю сотрудникам «Укртрансбезопасности», которые добросовестно работают), но в целом обращаю внимание Михаила Ноняка, что такими темпами и с таким отношением дела не будет. Говорил с водителями фур, сотрудниками национальной полиции, «Укртрансбезопасности», активистами (минимум встреч с чиновниками, максимум - с теми, кто «в поле») - каждая вторая фура идет с перегрузками. Да, это не 100-150 тонн как прежде, но и 60-70 тонн ставят дороги юга на грань выживания. Многая техника отстаивается прямо на дорогах, на проезжих частях. На самом деле, каждый знает, чья машина идет, что куда везет и кому груз принадлежит. Я искренне уважаю бизнес, который является сердцем экономики, но не может бизнес одной рукой платить налоги, а другой - уничтожать дороги, на которые потом и направляются эти налоги. Граждане в таком случае получают ничего. И какой тогда смысл?!», - написал министр.

При этом он добавил, что к примеру в Одесской области за средства областного бюджета будет закуплено около 20 габаритно-весовых комплексов, выразив при этом надежду на то, что Николаевская область тоже приобретет ГВК для контроля автомобилей, которые ездят с перегрузом.

«Одесская область закупает около 20 ГВК свой счет. Порты, въезды в область, перегрузочные базы - основные пункты, где должны стоять ГВК. Николаевская область для собственных нужд должен закупить не менее 10 стационарных комплексов, мы добавим еще мобильные станции. При координации местных властей и бизнеса этот вопрос можно решить в течение нескольких недель максимум. Уверен, что Алексей Савченко это сделает», - написал Омелян.

По словам министра, его поразила ситуация на въезде на один из николаевских терминалов:.

«Неприятно был поражен ситуацией у въезда в Бунге. Перегорожена и уничтожена грузовиками автодорога, грязь. Как по мне, Бунге и Нибулон должны быть образцовыми, а не рассказывать, что «так делают все, поэтому и мы так делаем». Хотел бы отдельно поблагодарить Николаевскую ОГА - они реально начали координировать усилия всех ведомств и бороться с перегрузками на автодорогах. Частные компании должны! установить жесткий контроль на въезде на свою территорию 40 т - это 40 т, а не 50-60-70. Как это уже сделали государственные порты».

Также Омелян поразился состоянием железнодорожного вокзала города Николаева, сравнив его с порталом в потусторонний мир.

«Отдельное впечатление - железнодорожный вокзал Николаева. Как портал в потусторонний мир, не меньше. Само здание крутая, но все запущено, грязное, мерзко зайти. Это просто пренебрежение к пассажирам и областного центра. Премьер-министр давал задание проверять вокзалы. Докладываю: вокзал Николаева в таком виде, как он есть, не может использоваться для предоставления пассажирских услуг. За год его можно было отремонтировать полностью. Удивительно, что деньги на закупку туалетов в поезда (по 1 млн грн за шт!) Есть, а 100-200 тысяч гривен на ремонт туалета на вокзале нет?! Предлагаю Балчуну, другим руководителям УЗ в течение недели приехать в Николаев (желательно - плацкартом) и зайти в туалет. Просто посмотреть. Это как визуализация общего состояния «неустанных реформ» на УЗ. Ну, и отчет на правительстве и ответственность за год преступного бездействия – must», - написал Омелян.

Напомним, ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич упрекнул министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в болтовне и писанине в Фейсбуке, пока необходимые инфраструктурные объекты для города остаются нереализованными.