Перед сессией Николаевского райсовета подрались «радикал» и представитель БПП – последнему сломали руку

В пятницу, 7 июля, перед началом 20 сессии Николаевского райсовета Николаевской области между депутатами Сергеем Протченко от Радикальной партии Олега Ляшко и Русланом Неродой от Блока Петра Порошенко «Солидарность» произошел конфликт и драка.

Об этом сообщает издание «НикВести».

В настоящее время Руслан Нерода находится в больнице, по словам депутата, в результате драки с Сергеем Протченко у него сломана рука.

На вопрос корреспондента о том, будет ли Руслан Нерода обращаться в полицию, он ответил: «Думаю, да».

В издании отмечают, что конфликт начался с того, что Сергей Протченко возмутился присутствием в зале оператора районного издания «Влада громадам». Он попытался убрать камеру, в этот момент за журналиста заступился депутат Руслан Нерода - завязалась драка. Депутатов разняли присутствующие в зале депутаты.

— Глава Николаевской райгосадминистрации Алла Воробьева завела пострадавшего к себе в кабинет. Отметим, что Руслан Нерода в заседании сессии после инцидента участие не принимал, - передает корреспондент НикВестей.

Также издание сообщило, что в ходе сессии депутат Сергей Протченко продолжил возмущаться присутствием прессы в зале. Он грозил «принять меры», если он будет упомянут в публикациях СМИ или «хоть одно фото появится в интернете».

Руслан Нерода, Блок Петра Порошенко "Солидарность" Сергей Протченко, Радикальная партия Олега Ляшко(фото: Николаевские известия)

На данный момент, сессия работает в обычном режиме, зарегистрировались 22 депутата. Сессия полномочна. Депутаты утвердили повестку дня из 32 вопросов.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаевском облсовете подрались депутаты Барна и Фроленко