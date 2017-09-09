Депутаты горсовета проголосовали за отставку вице-мэра Очакова, но городской голова наложил вето

Гордей Белов Депутаты городского совета Очакова проголосовали за увольнение заместителя мэра по вопросам деятельности исполнительных органов горсовета Гордея Белова, но городской голова не позволил уволить своего зама по «сомнительным» статьям.

Об этом сообщает интернет-издание «Мой город».

Перед присутствующими депутатами Гордей Белов выступил с отчетом о своей работе и рассказал, какие вопросы курирует и чем занимался все это время. Но выступление вице-мэра было раскритиковано депутатами. Депутат от «Батьківщини» Евгений Кадочников попросил Белова перечислить названия шести мероприятий, которые проводил отдел культуры, но тот не смог назвать эти мероприятия.

Долю критики в сторону коллеги высказал и заместитель мэра Алексей Васьков. Он отметил, что во время лечения на стационаре Гордей Белов почему-то пиарился на телевидении и ловил дельфина. Он посоветовал Белову самому уйти с должности или создать временную комиссию по изучению вопроса.

- Мы каждый день встречаемся на совещаниях, работаем. Не могу сказать, что Гордей Александрович не старается, вроде бы и старается, но тем не менее, у него нет коммуникации с нашими жителями и нашими депутатами. Что я заметил негативного, когда мы начали говорить о позиции депутатов, Гордей Александрович отметил, что ему все равно, какая позиция у депутатов. Мне не понятно, что Гордей Александрович делал на телевидении и ловил дельфинов в то время, когда находился на стационарном лечении. Мне не понятно, почему 24 числа его не было на празднике Дня Независимости, когда это действительно нужно. Мне так кажется и, наверное, все заметили, что его этика и культура поведения не совсем достойна заместителя по образованию, так или иначе с нас наши дети берут пример. Мы знаем, что День города у нас должен быть на следующей неделе, но мы его оттягиваем, потому что мы опомнились только позавчера, Гордей Александрович даже не владел бюджетом, — рассказал Васьков.

Критику поддержал и сам мэр Бычков. Ко всем недостаткам зама он приписал еще и проблемы с алкоголем. Тем не менее, городской голова не считает, что Белова нужно увольнять по статье.

- Да, у Гордея Александровича есть проблемы. Я вам это говорил и говорю, он это знает, и мы пытаемся в этом помочь, чтобы он эти проблемы убрал. Была проблема с алкоголем, появляется периодически, есть проблема с общением с людьми. Иногда Гордей Александрович не совсем корректно ведет себя с людьми, особенно если они в его подчинении будут находиться, - отметил мэр.

Бычков сообщил, что за отсутствие на праздновании Дня Независимости Белов уже получил выговор. Руководитель города предложил признать работу Белова неудовлетворительной и передать ему вопрос на контроль. Но после вынесения проекта на голосование он не набрал необходимого количества голосов.

В свою очередь депутат от БПП Артем Кучерук внес другой проект решения и предложил уволить Белова по ряду статей. Правда, статьи, которые вписаны в документе, вызвали сомнения у городского головы. Кроме того документ не завизирован юристом. Бычков настаивал на том, что проект решения необходимо передать на доработку юристу и после выносить на сессии. Депутаты не согласились с таким мнением и требовали голосовать немедленно. Кучерук подчеркнул, что ни на одном проекте решения, вынесенном на сессию, нет подписи юриста, поэтому сессию вовсе необходимо закрыть.

После обсуждения вопроса мэр города решил не срывать заседание сессии и согласился вынести на голосование вопрос увольнения своего зама. Из 22 присутствующих депутатов «за» проголосовало 15. После этого Бычков сразу же ветировал решение, отметив, что не позволит уволить Белова по статье.