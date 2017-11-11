В НАБУ показали видео, как свекровь главы НАПК Корчак закрыла их детектива у себя в квартире

НАБУ опубликовало видео из квартиры свекрови председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак, где был заперт детектив, который прибыл на место, чтобы вручить родственникам подозреваемого повестку на допрос.

Соответствующее видео, снятое самым детективом, обнародовано на странице Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook .

На видео запечатлено, как свекровь председателя НАПК, Надежда Ивановна, не выпускает из квартиры детектива НАБУ и утверждает, что тот ворвался к ней в дом. В НАБУ утверждают, что женщина сама выразила желание быть опрошенной на месте и пригласила детектива в квартиру.

«После допроса в момент подписания протокола она позвонила своему сыну (мужу Председателя НАПК), после чего отказалась подписывать протокол, закрыла детектива НАБУ в квартире изнутри и спрятала ключ. Пока он находился в квартире, на место прибыла председатель НАПК вместе с мужем и сообщила работникам НАБУ, которые находились снаружи, что будет вызывать на место происшествия СМИ. Сотрудники Бюро вызвали 102 и никакие силовые действия не предпринимали», – говорится в сообщении.

Как передает «112-Украина», позже Наталья Корчак рассказала журналистам, что ее свекровь дала показания детектива, подписала протокол и после того позвонила и спросила, что ей делать.

«Я ей предложила, что приеду, вызову полицию и журналистов. И приехало целое подразделение НАБУ, чтобы освободить детектива», – заявила председатель НАПК.

Кроме того, Корчак утверждает, что детектив НАБУ взял показания у ее родственницы без объяснений.

НАБУ расследует возможное внесение недостоверных данных в электронную декларацию главой НАПК. По данным СМИ, Наталья Корчак не указала в декларации машину «Skoda Octavia A7».

По словам Корчак, конфликт с директором НАБУ Артемом Сытником возник после того, как в НАПК поступило сообщение о совершении преступлений, связанных с коррупцией со стороны Сытника, которого обвиняли в конфликте интересов. Она рассказала, что в связи с этим НАПК два раза просило бюро предоставить информацию, необходимую для проверки. Просьба были проигнорированы.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что семья главы Нацагентства по предотвращению коррупции связана с Яценюком и Турчиновым.