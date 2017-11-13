Гендиректор ГКП «Николаевводоканал» Дуденко стал членом Совета Ассоциации «Укрводоканалэкология»

Борис Дуденко 7 ноября в рамках деловой программы XV Международной специализированной выставки КоммунТех - 2017 членство Совета Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» получил генеральний директор ГКП «Николаевводоканал» Бориса Дуденко.

Об этом сообщает пресс-служба ГКП «Николаевводоканал».

Ассоциация «Укрводоканалэкология» - это добровольный межотраслевой союз производственных предприятий, учреждений, организаций водопроводно-канализационного хозяйства, научно-исследовательских, проектных, строительных и других предприятий различных форм собственности, объединенных с целью постоянной координации и объединения производственной, научной и другой деятельности для решения вопросов обеспечения населения качественной питьевой водой и водой промышленно-хозяйственного назначения, водоотведения, эффективной очистки сточных вод, улучшения экологического состояния в водных ресурсов природной среды в Украине.

«Коллеги по Ассоциации оценили опыт и компетентность руководителя «Николаевводоканал» и поддержали его кандидатуру. Членство в Совете Ассоциации «Укрводоканалэкология» даст возможность участвовать в разработке законодательства, облегчит решение вопросов на общегосударственном уровне», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время проведения Общего собрания был избран президент и вице-президент Ассоциации. Президентом Ассоциации «Укрводоканалэкология» стал Дмитрий Новицкий, а председателем правления - генеральный директор ЗАО «АК» Киевводоканал»; вице-президентом избрана Ольга Бабий, директор ООО «Билоцеркивовода».