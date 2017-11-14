И.о. главы ЦПАУ считает, что для Николаева дешевле будет построить здание для центра предоставления админуслуг с нуля

Дмитрий Лазарев Исполняющий обязанности главы Центра предоставления административных услуг, занимающий должность первого заместителя главы ЦПАУ Дмитрий Лазарев считает, что для города дешевле будет приобрести новое здание под обустройство там административного центра, чем переоборудовать уже существующее.

Об этом Дмитрий Лазарев заявил в ходе своего отчета, во вторник 14 ноября.

Так, в ходе отчета был поднят вопрос того, не рассматривает ли нынешнее руководство ЦПАУ вопрос возможности размещения центра в здании администрации Ингульского района города Николаева.

- У меня есть видение (того, где может быть размещено здание ЦПАУ, - ПН), и в первую очередь оно связано с постановлением Кабмина. Это должно быть принципиально новое здание, поэтому занимать уже построенное здание будет или очень дорого перестраивать под те условия, которые должны быть. Лучше рассматривать свободные площадки с удобной транспортной развязкой. Это будет дешевле для города, - ответил на это Лазарев.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что под размещения центра админуслуг рассматривали здание бывшего ночного клуба «Девятка». Тогда на выкуп этого здания бывший тогда городским головой Николаева Александр Сенкевич предлагал выделить 12,5 миллиона гривен из бюджета, однако по объявлениям на сайтах по продажам недвижимости цена на здание оказалась ниже на 4,1 миллиона гривен и составила всего 8,4 миллиона. Как позже заявил представитель банка, который продает здание, объект обойдется городу почти в 11 миллионов.