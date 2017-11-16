«Это было сделано давно», – губернатор Савченко о направленном ним в ВР представлении о перевыборах Николаевского горсовета

Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что давно уже отправил в Верховную Раду представление о проведении перевыборов Николаевского городского совета.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

– Это было сделано давно. Именно наше представление с учетом всех недоработок и ошибок, которые допустил в своей работе городской совет, считается первоочередным. Не обращения любых депутатов, а обращение именно председателя областной государственной администрации. Это не просто обращение, а с доказательствами о систематическом нарушении действующего законодательства. Мы сделали много работы, чтобы комитет Верховной Рады увидел, что происходило в городском совете, – заявил Савченко.

Напомним, ранее председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что, по его мнению, Николаевский городской голова Александр Сенкевич должен подать в отставку, а горсовет - самораспуститься.

После того, как Сенкевичу депутаты выразили недоверие, Савченко заявил, что хочет обратиться в профильный комитет Верховной Рады по вопросу роспуска Николаевского городского совета.