Конкурсная комиссия избрала директора Госбюро расследований

Конкурсная комиссия по избранию директора Государственного бюро расследований решила, что его должен возглавить Роман Труба.

За него проголосовали все девять членов комиссии, сообщают «Украинские новости».

Труба с 1997 по 2015 год работал в органах прокуратуры, а с мая 2015-го перешел в частный сектор, возглавив департамент юридической компании «Сектор права».

Труба from Andrew Vodianyi from

Напомним, закон о Государственном бюро расследований был принят Верховной Радой 12 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент Петр Порошенко подписал его в январе 2016 года, 1 марта того же года закон вступил в силу.

Конкурсная комиссия должна была выбрать руководителя Государственного бюро расследований и его заместителей до июля 2017 года, а полноценно ГБР должно было начать работать к ноябрю 2017 года. Однако этого не произошло. В связи с этим органам прокуратуры, которые с 21 ноября лишатся полномочий по расследованию уголовных производств, придется передать около 20 тысяч дел Национальному антикоррупционному бюро.