«20 дней на работу», - Департамент ЖКХ объявил тендер на ремонт 60 участков канализации на почти три миллиона гривен

Департамент жилищно-коммунального хозяйства объявил тендер с ожидаемой стоимостью в 2 миллиона 900 тысяч гривен на текущий ремонт сетей сливной канализации, расположенных на улично-дорожной сети. При этом из условий договора следует, что работы должны быть выполнены до 25 декабря.

Об этом свидетельствует тендер, который Департамент ЖКХ опубликовал на платформе публичных закупок Prozorro.

Так, из информации, опубликованной на Prozorro следует, что тендер был объявлен 14 ноября. В описании общей информации о закупке указано, что Департамент ЖКХ планирует до 25 декабря отремонтировать 60 канализационных сетей. При этом по срокам проведения закупки, аукцион состоится только 1 декабря. Соответственно, учитывая то, что на подписание договора уйдет какое-то время, то получается, что официально на работы планируется потратить около 20 дней.

В то же время, исходя из тендерной документации, часть работ должна выполнятся подрядчиком вручную. В частности, разбор бордюр и кирпичной кладки канализационных колодцев, с последующей работой по их укладке с проведением герметизации и обработкой поверхности колодцев штукатуркой.

Помимо этого, подрядчик должен выполнить «очистку канализационных трубопроводов и коллекторов с применением гидромониторной установки и 4 реактивных насадок, твердых отложений, при внутреннем диаметре трубопроводов до 400, 600 и 800 мм, со степенью засорения свыше 60 процентов». Также Департамент указывает, что необходимо демонтировать крышки люков и канализационные решетки, заменив их на новые (15 люков останутся б/у), поменять часть канализационных труб.

Стоит отметить, что завершиться работы должны ямочным ремонтом, с укладкой однослойных оснований толщиной 15 сантиметров из щебня фракции 20-40 миллиметров и однослойного асфальтного покрытия толщиной 50 миллиметров площадью ремонта до 5 квадратных метров на каждом из 60 объектов.

Примечательно, что в тендерной документации отсутствует перечень адресов, по которым будут выполнены работы. После указания названий 19 улиц города Николаева, заказчики работ в лице Департамента ЖКХ решили дописать «и другие».

Напомним, что весной этого года жители Николаева возмутились тем, что городские службы вместо ремонта ям на дорогах выставляют вокруг них деревянные ограждения, которые в итоге могут простоять до полугода, мешая проезду транспорта.

Тогда, в апреле комментируя реакцию николаевцев на разрытия, бывший тогда городским головой Николаева Александр Сенкевич заявил, что «потерпят люди с этими заборчиками» и пообещал, что ремонт разрытых дорог в Николаеве начнется после улучшения погоды.