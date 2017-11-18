В центре Николаева произошла авария на водопроводе

В Николаеве 18 ноября произошла авария на водопроводе на пересечении улиц Спасская и Шнеерсона. «Николаевводоканал» обещает завершить ремонтные работы к 20:00 сегодняшнего дня.

Об этом сообщается на странице «Николаевводоканала» в Facebook.

«Сегодня, 18 ноября, произошла авария на водопроводе на пересечении улиц Спасская и Шнеерсона. Из-за аварийно-ремонтных работ с 11:00 до 20:00 будет отсутствовать водоснабжение в квадрате от Варваровского моста до улицы Садовой (включая микрорайон Сухой фонтан), и от проспекта Центрального до улицы Адмиральской», – говорится в публикации.

Напомним, что 16 ноября в Николаеве на пересечении улицы Садовой и проспекта Центрального проводили аварийно-ремонтные работы по ликвидации аварии на водоводе. Из-за разгерметизации стыка трубы работы усложнились тем, что задвижки не выдерживали давление воды и яма постоянно наполнялась водой.