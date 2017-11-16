«Задвижки не выдерживали давления и яма наполнялась водой»:«Николаевводоканал» о ликвидации прорыва в центре города

В четверг, 16 ноября, в Николаеве на пересечении улицы Садовой и проспекта Центрального аварийно-ремонтные работы по ликвидации аварии на водоводе из-за разгерметизации стыка трубы усложнились тем, что задвижки не выдерживали давление воды и яма постоянно наполнялась водой.

Об этом сообщается на странице «Николаевводоканала» в Facebook.

«Продолжаются работы по ликвидации аварии в центре города. На пересечении улицы Садовой и проспекта Центрального продолжаются аварийно-ремонтные работы по ликвидации аварии на водоводе диаметром 500 мм. Авария произошла из-за разгерметизации стыка трубы. Проводятся работы по восстановлению герметизации стыка. Водоснабжение планируется восстановить до конца дня. Так как задвижки не выдерживали давление воды яма постоянно наполнялась водой, смывала почву и затрудняла земельные работы. Воду приходилось постоянно откачивать, чтобы раскопать трубу. Это и замедлило процесс ликвидации аварии», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что «Николаевводоканал» ликвидирует прорыв в центре города