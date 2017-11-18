Президента Турции случайно внесли в базу врагов НАТО

Турция отозвала войска с учений НАТО в Норвегии, потому что основателя Турецкой республики Мустафу Кемаля Ататюрка, а также президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана внесли в базу врагов альянса.

Об этом сообщает «ВВС».

В Турции вторая по величине армия среди стран НАТО. Она активно участвует в борьбе с Исламским государством в Сирии, а также в операциях НАТО в Афганистане. Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен извинился за инцидент во время учений. По его словам, Ататюрка назвали «врагом» из-за ошибки одного из сотрудников. Турецкий телеканал NTV сообщил, что автором этой затеи мог быть норвежский офицер турецкого происхождения. Однако Франк Бакке-Йенсен сказал, что это сделал норвежец, которого наняли на время учений, и его уже отстранили от этой работы. Он добавил, что расследование инцидента продолжается.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который родом из Норвегии, также извинился, назвав Турцию чрезвычайно важным членом альянса.

За последние несколько лет отношения Анкары с западными странами были напряженными. Президент Эрдоган открыто вступал в дипломатические конфликты с Австрией, Германией и Голландией, когда правительства этих стран не позволяли проводить на своей территории политические митинги, связанные с предвыборной кампанией в Турции. Турции также удалось укрепить свои отношения с Россией. Переговоры о возможном вступлении Турции в состав Европейского союза на практике заморожены, и Брюссель критикует правительство Эрдогана за массовые аресты после попытки военного переворота в стране в 2016 году. Четверо турецких военных после попытки переворота получили убежище в Норвегии.

Напомним, что ранее Эрдоган сначала заявлял о сотрудничестве с Путиным, а потом прилетел в Киев и выступил против аннексии Крыма.